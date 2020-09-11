Salgınla mücadeleye vatandaştan tam destek Osmangazi mücadelesiyle örnek oldu

Türkiye’de koronavirüs salgınının görüldüğü Mart ayından itibaren bütün imkânlarını seferber eden Osmangazi Belediyesi, ilçe genelinde yaptığı sosyal yardım, dezenfeksiyon, iş yeri denetimi ve sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarla örnek oldu. Osmangazi Belediyesi’nin pandemi döneminde verdiği hizmetlerin değerlendirildiği bir ankette, vatandaşların yüzde 61,2’si yapılan çalışmaları başarılı buldu.

Covid19 vak’asının ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren çalışmalarını olağanüstü bir şekilde sürdüren Osmangazi Belediyesi, aldığı tedbirler ve yaptığı çalışmalarla salgının olumsuz etkilerini asgarîye indirmede önemli rol üstlendi. Belediyenin bu çalışmaları vatandaş nezdinde de büyük takdir gördü. Osmangazi’deki 91 mahallede yapılan araştırmada 2 bin 250 kişiyle yüz yüze görüşülerek, “Covid19 salgını ile mücadelede Osmangazi Belediyesi’nin çalışmaları hakkında kanaatiniz nedir?” sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 31,6’sı ‘çok başarılı’, yüzde 29,6’sı da ‘başarılı’ cevabı verdi. Belediyenin hizmetlerini başarılı bulanlardan yüzde 66’sının kadınların olduğu görüldü. Ayrıca, yaş gruplarında hizmetleri başarılı bulanlar arasında 65 yaş ve üstünün yüzde 45,3 oranında olduğu dikkat çekti.

Osmangazi Belediyesi “Vefa Sosyal Destek” ekipleri koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında gelen talepler doğrultusunda vatandaşlara sosyal yardım, erzak, çorba, ekmek dağıtımı ile evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara erzak dağıtımı ve alışveriş yardımında bulundu. Kimseyi mağdur etmemeye özen gösteren ekipler, binlerce haneye gıda yardımı yaptı. Pandemi sürecinde işyerlerini kapatmak zorunda kalan esnaf ve günlük ücretle geçimini sağlayan vatandaşlara destek veren Osmangazi Belediyesi, BESOB tarafından belirlenen esnafa da erzak yardımında bulundu.

Salgın sürecinde vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Koronavirüse karşı alınan tedbirlerde dezenfeksiyon çalışmalarına da büyük önem veriyoruz. Bu süreçte 24 saat mesai uygulamasına geçtik. Sürecin en başından beri Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan gelen genelgeler ile valilik ve kaymakamlık bünyesinde oluşturulan kurullar tarafından alınan kararları hassasiyetle uyguluyoruz. Bu salgından tamamen kurtulana kadar mücadelemizi büyük bir titizlikle sürdüreceğiz” dedi.

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