Osmangazi çevre sağlığını koruyor

Ülke genelindeki koronavirüs vak’alarının artmasıyla tedbirlerini artıran Osmangazi Belediyesi, ilçe genelindeki sokak hayvanlarını unutmuyor. Ayrıca belediye ekipleri, toplum sağlığının korunması için haşere ve farelere karşı ilaçlama çalışması yapıyor.

Osmangazi Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ilçenin dört bir yanını dezenfekte ederken sokak hayvanları ve haşerelere karşı da önlemler alıyor. Osmangazi’nin birçok noktasına düzenli olarak mama ile su bırakarak can dostların aç kalmasını önleyen ekipler, ihtiyaç görülen hayvanları Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ne götürerek tedavilerini üstleniyor. Ayrıca ekipler, rögar kapaklarını farelere, çöp konteynerlerini ise sinek ve haşerelere karşı ilaçlayarak çevre sağlığının olumsuz yönde etkilenmesine izin vermiyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, virüsün görüldüğü 13 Mart tarihinden itibaren 23 bin 494 adet sokak hayvanı tedavisi, sokak hayvanı besleme ve haşere ilaçlama çalışmasına imza attı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi’de her canlının önemli olduğunun altını çizerek çalışmalara fasılasız devam edeceklerini söyledi.

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