Yıldırım’da hurda temizliği

Yıldırım Belediyesi, ilçede terk edilmiş durumda bulunan ve görüntü kirliliği oluşturan hurda araçları kaldırıyor.

Yıldırım Belediyesi, mahalle muhtarları ve bölge sakinlerinin şikâyetlerinin yanı sıra cadde ve sokaklarda görüntü sebebiyet verdiği açtığı tespit edilen hurda araçları kaldırma işlerine hız verdi. Yıldırım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından vinç yardımı ile bulundukları yerden kaldırılan araçlar, Yıldırım Belediyesi Otoparkına götürüldü. Uygulama sayesinde, sahipsiz araçların sokaklarda hem görsel kirlilik yaratmasının hem de trafik akışını engellemesinin önüne geçildi.

Sokaklarda veya arazilerde sahipsiz olarak bulunan bakımsız, paslanmış araçların özellikle çocuklar açısından son derece tehlike arz ettiğini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Vatandaşımızın ve çevre sağlığı bizim için büyük önem arz ediyor. Sahipleri tarafından terk edilmiş ya da kullanılmayan bu araçlar, zaman zaman madde bağımlıları tarafından da mesken tutuluyor. Hurda araçların bulunduğu mahallelerdeki ailelerde, çocukları için haklı olarak endişe duyuyor. Özellikle söz konusu çocuklarımız olunca bu konuda kesinlikle taviz vermiyoruz. Öte yandan bırakıldıkları yerlerde haşerelerin çoğalmasına sebep olan bu araçlar yanma ve patlama riskleriyle de Yıldırımlı hemşehrilerimizin can ve mal güvenliğini tehdit ediyor. Zamanla parçalanarak içeriğindeki tehlikeli maddeler tabiata karışarak çevre kirliliğine sebep oluyor. Ayrıca kaldırıma ve kamu arazilerine bırakılan hurda araçlar hem trafiği olumsuz yönde etkiliyor hem de görüntü kirliliği arz ediyor. Yaptığımız çalışmalarla bu tehlikelerin önüne geçiyoruz” ifadelerini kullandı.

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