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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BUÜ’de yeni dönem öncesi akademisyenlere inovasyon eğitimi

İHA

BUÜ’de yeni dönem öncesi akademisyenlere inovasyon eğitimi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), yeni eğitim öğretim dönemi hazırlıklarına devam ediyor. BUÜ Kalite Koordinatörlüğü, akademisyenlerin yeni döneme daha hazır başlamaları maksadıyla geniş çaplı bir inovasyon eğitim programı düzenledi.
Eğitimde İnovasyon ve Etkileşim Programı adı altında başlatılan faaliyetlere BUÜ’de görev yapan çok sayıda akademisyen katılacak. Toplam 24 saat sürecek eğitimlerin özellikle genç akademisyenlerin geliştirilmesine katkı sunması hedefleniyor. Programın açılış töreninde BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Doğangün, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, BUÜ Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Funda Coşkun, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Çepni ve çok sayıda akademisyen hazır bulundu.
Akademisyenlere hitap eden BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, insanın doğası itibariyle değişime ve gelişime açık olduğunu söyledi. Hayatın her ân yeni gelişmelerle karşımıza çıktığına işaret eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Hayat boyu öğrenmemiz devam ediyor. Bu programda eğitimde inovasyon, yenilikler, gelişmeler ana çerçevede işlenecek. Öğretim üyelerimize bir hoca gibi değil, fikir tartışması şeklinde eğitimler verilecek. Uzaktan eğitim çalışmalarında 1600’ün üzerinde ders veren hocamızın olduğunu gördük. İşte tüm bu hocalarımızın kendisini geliştirmesi, gözden geçirmesi ve yenilemesi adına da güzel bir etkinlik olacak. Pandemi dönemi vesilesiyle de böyle bir eğitimin uygun olacağını düşündük. İnşallah faydalı bir program olacak” dedi.
Programın koordinatörlüğü görevini üstlenen Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Çepni, akademisyenlerin eğitimöğretim alanındaki gelişmeleri ve yeni yaklaşımları daha iyi kavramaları hedefiyle yola çıktıklarını vurguladı. Etkinliklerin günlük 4 saatlik programlar hâlinde sürdürüleceğini aktaran Prof. Dr. Salih Çepni, “Uzmanlarımız tarafından 6 farklı salonda, eğitimde yeni yaklaşımlar adı altında sunumlar yapacağız. Programın daha uzun olmasını temenni ediyorduk. Ancak yoğunluk sebebiyle toplam 24 saatlik bir eğitim çalışması yapacağız. Hepimiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.

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