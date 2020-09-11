11 Eylül’e özel Bursa’yı anlatan 11 klip Elfi Gayrimenkul kurtuluşa özel anlamlı bir kliple kutlama yaptı

Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü olan 11 Eylül için hazırlanan klipler büyük ilgi gördü.

Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan yolda tarihe geçen 11 Eylül 1922 Bursa’nın kurtuluşuna özel olarak 11 ayrı klip hazırlandı. Bursa’nın kurtuluşuna büyük önem verdiklerini ifade eden Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, "Türk ordusunun ve Türk milletinin Anadolu’nun kalbi Bursa’da başlattığı onurlu mücadelenin izleri hepimizin kalbinde yaşamaktadır. Bu kutlu günün 98. yıl dönümünü anmak istedik. Bursa’mızın öne çıkan değerlerini ve önemini bir kez daha vurgulamak adına böyle bir çalışma gerçekleştirdik” dedi.

Aydemir konuşmasına şöyle devam etti:

"Milli Mücadele’de en önemli destanlar arasında yer alan Bursa’mızın kurtuluşu aynı zamanda Anadolu’nun bir dirilişidir. Tarihimizde bu denli önemli bir yere sahip olan destanımız gelecek nesiller içinde ilham verici bir olaydır. 2 yıl, 2 ay, 2 gün süren mücadele neticesinde kentimiz bu günlere gelmiş ve ülkemizin en güzel şehirlerinin başında yerini almıştır. Bu bilinç ve şuurla bizlere düşen en önemli görev tarihimize sahip çıkıp kentimize değer katacak işler üretmektir.”

Bursa tarihine ışık tutan 11 noktada özel çekim yapıldı

Elfi Gayrimenkul danışmanları tarafından tanıtımların yapıldığı çekimlerde Ulu Cami, Yeşil Türbe, Muradiye Külliyesi, Irgandı Köprüsü, Kozahan, Atatürk Köşkü, Tophane, Cumalıkızık, Gölyazı, Trilye ve Anadolu Arabaları Müzesi yer aldı. Tanıtımların gerçekleştiği mekânlar hakkında bilgilerin de verildiği klipler sosyal medyada paylaşıldı ve binlerce kişi tarafından izlenerek büyük beğeni kazandı.

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