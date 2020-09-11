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İzolasyona uymayanlar yurt ve pansiyonlara yatırılacak

İHA

Bursa Valiliği, yeni aldığı Bursa İl Hıfzıssıhha Kurul Kararını açıkladı. Karara göre, korona virüs teşhisi konulan veya teması bulunan ancak izolasyon koşullarına uymayarak risk taşıyan kişiler, karantina süreçlerini yurt ve pansiyonlarda tamamlayacak. Ayrıca bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacak.

İzolasyona uymayanlar yurt ve pansiyonlara yatırılacak

Bursa Valiliği, yeni aldığı Bursa İl Hıfzıssıhha Kurul Kararını açıkladı. Karara göre, korona virüs teşhisi konulan veya teması bulunan ancak izolasyon koşullarına uymayarak risk taşıyan kişiler, karantina süreçlerini yurt ve pansiyonlarda tamamlayacak. Ayrıca bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacak.
Bursa İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada şu maddelere yer verildi:
"İzolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişilerin izolasyon süreçlerini geçirmek/tamamlatmak üzere Kaymakamlarca yurt/pansiyon gibi yerlerin belirlenmesi gerekmektedir. İlgili bakanlıklarca valiliklere tahsis edilecek yurtlar veya pansiyonlar aşağıdaki görev paylaşımına göre çalışacaktır. Yurt veya pansiyonların yönetimi vali tarafından görevlendirilecek bir mülki idare amirinin genel koordinasyonunda mevcut yöneticilerle sağlanacaktır. Kaymakamlar tarafından gerekirse diğer kamu kurum ve kuruluşlarından da personel görevlendirilmesi yapılarak bu yurt veya pansiyonların personel ihtiyacı karşılanacaktır. Yurt veya pansiyonların her türlü temizlik hizmetleri ve diğer lojistik ihtiyaçları AFAD tarafından karşılanacaktır. Yurt veya pansiyonlarda izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişiler ile görevlendirilen personelin beslenme ihtiyaçları AFAD koordinasyonunda Kızılay tarafından karşılanacaktır. Yurt veya pansiyonlarda izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişilerin sağlık durumlarını gözlemlemek, tıbben gerekli durumlarda sağlık kuruluşlarına sevkini koordine etmek ve görevlendirilen personelin salgınla mücadelede belirlenen tedbirlere uygun çalışmasını sağlamak üzere yeterli sağlık personeli Kaymakamlıklarca görevlendirilecektir. Yurt veya pansiyonlara ziyaretçi kabul edilmeyecektir. 24 saat esasına göre kesintisiz sürdürülecek olan güvenlik önlemleri mülki idare amirinin gözetiminde yeteri kadar güvenlik/kolluk personeli ile sağlanacaktır. Hakkında evde/ikametinde izolasyon kararı verilmiş olmakla birlikte geçici ve mevsimlik işlerde çalışan tarım ve inşaat işçileri ile değişik sebeplerden ötürü izolasyon sürecini geçirecek uygun bir meskeni olmayan kişiler, tahsis edilen yurtlara veya pansiyonlara yerleştirilecek ve izolasyon süresi burada tamamlatılacaktır. Bu kişilerin izolasyon süresince tahakkuk edecek iaşe ve ibate bedeli kaymakamlıklarca karşılanacaktır. Evde izolasyonda olması gerekirken yapılan denetimler sonucunda konutlarını terk etmek başta olmak üzere değişik şekillerde izolasyon kararına aykırı hareket eden kişiler haklarında ilgi genelgeler çerçevesinde gerekli idari işlemler yapılacak ve TCK 195'inci maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulacaktır. Ayrıca Kaymakamlıklarca izolasyon sürecini tamamlatmak üzere yurtlara veya pansiyonlara sevk edilerek zorunlu izolasyona tabi tutulacaktır. Kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde gerekli kararların Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca ivedilikle alınmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete sebep olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir. Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan firmalar tarafından her türlü biletleme işlemi internettelefon üzerinden veya yüz yüze esnasında müşterilerden HES kodu talep edilecek ve HES kodu olmadan bilet satışı yapılmayacaktır. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınma esnasında da yolcuların HES kodu kontrol edilecek, araca binmesinde herhangi bir sakınca olmadığı anlaşılan yolcular araçlara binebileceklerdir. Gerek bilet satışı gerekse araca alınma esnasındaki HES kodu kontrolünde; Covid19 teşhisli ya da temaslısı olduğu tespit edilen kişiler için gerekli bildirim ilgili firma yetkililerince kolluk birimlerine ve sağlık kuruluşlarına yapılacaktır. Başta trafik birimleri olmak üzere kolluk birimlerimizce HES kodu olmaksızın bilet satışı yapılmaması ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınmaması hususları etkin şekilde denetlenecektir. Yapılan denetimler sonucunda HES kodu olmayan yolcuya bilet satışı yapan firmalara Kaymakamlar tarafından gerekli idari para cezası uygulanacak olup HES kodu olmaksızın yolcu kabul eden araçlar ise 10 gün süre ile seferden men edilecektir. Denetimler sonucunda Covid19 teşhisli veya temaslısı olduğu halde HES kodu olmadan şehirlerarası toplu taşıma araçlarıyla seyahat ettiği tespit edilen kişiler İçişleri Bakanlığının 11.09.2020 tarih 14810 Genelgesi, 11.09.2020 tarih 122 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı çerçevesinde Kaymakamlıklarca belirlenen yurt veya pansiyonlarda zorunlu izolasyona tabi tutulacaktır. Kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde gerekli kararların Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca ivedilikle alınmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete sebep olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç, teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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