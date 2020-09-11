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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gemlik’te kurtuluş coşkusu

İHA

Bursa'nın Gemlik ilçesinin düşman işgâlinden kurtuluşunun 98. yıldönümü törenlerle kutlandı.

Gemlik’te kurtuluş coşkusu

Bursa'nın Gemlik ilçesinin düşman işgâlinden kurtuluşunun 98. yıldönümü törenlerle kutlandı.
Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen çelenk sunma törenine Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, İlçe Jandarma Komutanı J. Bnb. Barış Bozkurt, İlçe Emniyet Müdürü Abdülkadir Yüce, Gemlik Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı, Millî Eğitim Müdürü Mehmet Duran, gaziler, meclis üyeleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Çelenk töreninden sonra Gemlik’in kurtuluşunda şehit olan Cemal, Mehmet Ali ve Mehmet Efendi’nin Lise Caddesi’nde bulunan Emetullah Hatun Camii avlusundaki kabirleri ile Umurbey Beyler Mezarlığı’nda yatmakta olan Dr. Ziya Kaya’nın kabri ziyaret edilerek dualar edildi.
Gemlik’in işgâle karşı büyük direnç gösterdiğini belirten Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Eski belediye başkanlarımızdan Dr. Ziya Kaya, düşman gemileri Gemlik Körfezi’ne geldiğinde kıyılara benzin dolu variller yerleştirmiş ve eğer işgâl olursa Gemlik’i teslim etmektense havaya uçuracaklarını söylemiştir. Böylece işgâl bir hafta geciktirilmiştir. Buna rağmen 6 Temmuz 1920 tarihinde düşman askerleri Gemlik’e ayak basmış ve 11 Eylül 1922 tarihine kadar işgâl devam etmiştir. İlçemiz tarihindeki en şanlı günlerden biri olan 11 Eylül tarihinde düşman Gemlik’ten kovulmuş, bu çarpışmalar sırasında Yüzbaşı Cemal, er Mehmet Ali ve imam Bursalı Mehmet Efendi şehit olmuştur. Bizler, atalarımızın ve şehitlerimizin emaneti olan güzel yurdumuzu geleceğe taşımak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin, mekânları cennet olsun” şeklinde konuştu.

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