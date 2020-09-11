Kameradaki hırsızlık şüphelileri tutuklandı



Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)BURSA'nın Gemlik ilçesinde, farklı bölgelerdeki evlerden hırsızlık yapan Ergin Kalaycı (24) ve Serdar Daldır (21) polis tarafından yakalandı. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan 2 şüphelinin, hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, son dönemlerde farklı bölgelerde ve farklı zamanlarda, bazı evlerden yapılan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren Ergin Kalaycı ve Serdar Daldır'ı tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından, düzenlenen operasyonla yakalanan iki şüphelinin, üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ile çalınan malzemeler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ergin Kalaycı ve Serdar Daldır, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT

2020-09-11 15:55:14



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