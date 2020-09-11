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Bursa'da sokak köpeğinin saldırısına uğrayan genç hastaneye kaldırıldı

İHA

Bursa'da sahil yolu üzerinde yürüyen 16 yaşındaki genç, sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Bursa'da sokak köpeğinin saldırısına uğrayan genç hastaneye kaldırıldı

Bursa'da sahil yolu üzerinde yürüyen 16 yaşındaki genç, sokak köpeğinin saldırısına uğradı.
Olay, İznik ilçesinde meydana geldi. Sahil yolu üzerinde evine doğru gitmekte olan Yıldırım Kuzucuoğlu (16), sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Gencin bağırarak yardım istemesi üzerine olay yerine giden baba Hasan Kuzucuoğlu da köpeğin hışmına uğradı. Çocuğunu köpekten kurtaran baba 112'ye haber verdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan ve ayağından ısırılarak yaralanan Yıldırım Kuzuoğlu’nun tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Baba Kuzucuoğlu, “Oğlumu ısıran köpek bana da saldırdı. Yetkilileri göreve davet ediyoruz. Daha kötü şeyler olabilirdi” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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