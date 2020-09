Bursalı iş adamından Sivas Şarkışla’ya Biyogaz yatırımı Hayvan gübresinden elektrik üretilecek

TÜGİAD Genel Başkanı Bursalı İşadamı Anıl Alirıza Şohoğlu’nun, Sivas’ın Şarkışla İlçesi’nde yaptığı yatırım ve kamu iş birliğiyle kurulacak olan Şarkışla Biyogaz tesisinde hayvan gübresi ile saate 1.5 MW elektrik enerjisi üretilecek.

Sivas’a bağlı Şarkışla Belediyesi ve Sehra Enerji iş birliği ile kurulacak olan Şarkışla Biyogaz tesisinin temeli bugün düzenlenen törenle atıldı. Renesco Enerji firmasının mühendisliğinde inşa edilecek tesis, 39 bin metrekare alanda kurulacak. Bölgedeki hayvansal ve tarımsal atıkların değerlendirilerek ısı ve elektrik enerjisine dönüştürüleceği tesiste saatte 1.5 MW elektik enerjisi üretilecek. Günlük 600 ton atık işlenecek tesiste, planlanan gübre fabrikasının da faaliyete geçmesi ile 50 kişi istihdam edilecek.

Tesisin temel atma törenine Sehra Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜGİAD Genel Başkanı Anıl Ali Rıza Şahoğlu, Renesco firması CEO’su Başar Beyazoğlu, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Sivas Valisi Salih Ayhan katıldı. Yatırımcı firma Sehra Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Ali Rıza Şahoğlu törende yaptığı konuşmada ülke ekonomisine katkı sağlamak için Anadolu’da yatırımlar yaptıklarını belirterek, “Bugün burada bu temel atma töreninde bulunarak bölgeye ve ülkemize katkıda bulunmanın çok haklı gururunu yaşıyoruz. Ben bir astsubay çocuğu olarak, Bursa’da yaşayan bir iş adamı olarak bana Şarkışla’da böyle bir yatırımı yapacağım söylense inanmazdım. Bu yatırım için bizi ikna eden Renesco başta olmak üzere belediye bakanımıza teşekkür ediyorum. Kendisi bu proje için gecesini gündüzüne kattı” dedi.

“Biz bize yeteceğiz”

Şahoğlu, Türkiye’nin kendi kendine yeten bir ülke olması için yapılan benzer yatırımların önemine değinerek, “Özellikle pandemi sürecinde dünya hızlı bir değişim içerisinde. Bu süreçte yenilenebilir enerjinin ve tarımın ne kadar önemli olduğunu anladık. Ülke olarak bir şeyi daha çok iyi anladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize gösterdiği hedef neydi? ‘Artık yerli ve milli olacağız. Türkiye’de biz bize yeteriz.’ Aslında bizim bize yetmemizin yolu böyle projelerden geçiyor. Karadeniz’de doğalgazı bulduk. Bugün Mehmetçiğimiz Doğu Akdeniz’de ülkemiz ve enerji politikalarımız için mücadele veriyor” dedi.

“600 MW’den 30 bin MW’ye çıktık”

Şahoğlu, Türkiye’nin 2011 yılında yenilenebilir kaynaklardan elde ettiği enerji üretiminin 600 MW olduğunu hatırlatarak, bu üretimin günümüzde 30 bin MW’ye yükseldiğini söyledi. Şahoğlu, dünyada enerji üretiminde artık yenilenebilir kaynakların tercih edildiğinin altını çizerek şunları söyledi:

“Güneşimiz var, rüzgarımız var, akarsularımız var, tarımımız var. Böyle tesisleri de kurmamız gerekiyor. Önce Kyoto’da, sonra Paris’te imzalanan anlaşmalara göre artık dünya fosil yakıtların olmadığı, karbon salınımının olmadığı bir dünya olacak. Avrupa Birliği 2030 yılında enerjinin yüzde 50’unu yenilenebilir enerji kaynaklarından, 2050 yılında ise yüzde 100’ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etmeye yönelik politikalar geliştirdi. Türkiye’ye bu konuda geç kalmış olsa da arayı hızlı bir şekilde kapattı. 2011 yılından itibaren yürürlüğe konulmuş olan kanunlarla birlikte 2011 yılında 600 MGW olan yenilenebilir enerji kapasitemiz şu anda 30 bin MW’a ulaşmış durumda. 2023 yılında ise 50 bin MW’ta çıkması bekleniyor. Bez bu ülke için üretmeye çalışan, bu ülke için kalbi atan insanlar olarak hem devletin, hem yerel yönetimlerin hem de iş adamları olarak beraberce ülkemize katkı sağlayacağımıza inanıyorum.”

Beyazoğlu, “Renesco olarak ülkemize bir katma değer sağlamak için buradayız. Yaptığımız yatırım her ne kadar ufak görünse de ülkemiz için çok büyük bir milli değer. Ülkemiz çok büyük bir gaz rezervi buldu. Aslında kurulan her biyogaz tesisi bulunan bir gaz rezervidir. Renesco, ülkemizde yüzde 30 pazar payı ile Türkiye’nin lider firması konumundadır. Bu tesisimizle birlikte 15'inci tesisimizi kurmuş olacağız. Sizlerin destekleri ile hedeflerimizi daha da büyütüp, yatırımlarımızı ülkemizin dışına taşıyarak ülkemize daha fazla katma değer sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

“Sivas 5 koyup bir alıyor”

Törende konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas’ın enerji kaynakları açısından zengin bir il olduğunu ifade ederek, “Sivas yenilenebilir enerji kaynakları açısından Türkiye’nin en zengin illerinden birisi. Hem RES, hem GES, hem HES hem de termik santraller açısından. Biyogaz da buna eklendi. İlimizde bir ilk oldu. İlimiz bu yenilenebilir enerji kaynakları anlamında ülkemizin enerji üretimine 5 milyar KWS katkı sağlıyor. İlimizin ekonomik indeks değerlendirmesinde önlerde olmasının nedeni enerji üretimimizdir. Ürettiğimiz 5 milyar KWS enerjinin 1 milyarını Sivas’ta kullanmaktayız. Sivas yenilenebilir enerjide 5 koyup bir alıyor. Bu anlamda ilimiz ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır” şeklinde konuştu.

Renesco firması CEO’su Başar Beyazoğlu ise, “Renesco olarak ülkemize bir katma değer sağlamak için buradayız. Yaptığımız yatırım her ne kadar ufak görünse de ülkemiz için çok büyük bir milli değer. Ülkemiz çok büyük bir gaz rezervi buldu. Aslında kurulan her biyogaz tesisi bulunan bir gaz rezervidir. Renesco, ülkemizde yüzde 30 pazar payı ile Türkiye’nin lider firması konumundadır. Bu tesisimizle birlikte 15'inci tesisimizi kurmuş olacağız. Sizlerin destekleri ile hedeflerimizi daha da büyütüp, yatırımlarımızı ülkemizin dışına taşıyarak ülkemize daha fazla katma değer sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından bir koç kurban edilerek, topluca butona basılarak tesisin temeline ilk harç döküldü.

