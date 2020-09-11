BTSO Başkanı Burkay: “Reel sektörün yükü artıyor, borçlar yapılandırılmalı”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, koronavirüs salgınının ekonomik hayata etkilerini azaltmak maksadıyla uygulanan kredi borçları ve vergi ötelemelerinin sona ermesiyle firmaların önemli bir mâlî yükün altına gireceğine işaret ederek, “Ekonomide normalleşme adımları hızla sürüyor. Ancak özellikle küçük ve orta ölçekli firmalarımızın mali yükümlülüklerinin yeniden yapılandırılması işletmelerimize rahat nefes aldıracaktır” dedi.

Başkan Burkay, Çin’de ortaya çıkan ve kısa süre içinde tüm dünyayı etkisi altına alan COVID 19 pandemisinin ekonomiye etkisini azaltmak maksadıyla başta kısa çalışma ödeneği, işten çıkarma yasakları, vergi ertelemeleri ve düşük faizli krediler olmak üzere üretimi ve istihdamı korumak adına önemli destek paketlerinin açıklandığını hatırlattı. Ancak kredilerdeki geri ödemesiz dönemin eylül ayı içinde sona erdiğini, ertelenen vergilerin ise ekim, kasım ve aralık aylarında cari dönem vergileriyle çakışacağını dile getiren İbrahim Burkay, “COVID19 ticari hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu süreçte işletmelerimize sunulan desteklerin sürdürülmesi büyük önem taşıyor. Bu kapsamda 2020 yılında ödenmesi gereken ve ödenemeyen vergiler için yeniden yapılandırma ve taksitlendirme olanağı sağlanmasını bekliyoruz. Ayrıca nisanhaziran döneminde ötelenen vergi ve sigorta primleri, 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren ödenmeye başlanacak. Bu yükümlülüklerin 2021 yılından itibaren başlayacak şekilde 24 ay taksitle ödenmesi işletmelerimize rahat nefes aldıracaktır” diye konuştu.

Reel sektör temsilcilerinin banka kredilerinin ödenmesi konusunda da desteğe ihtiyaç duyduğunu belirten BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Banka kredilerinin ilk faiz ve ana para taksitlerinin ödenememesi halinde Kredi Garanti Fonu’nun işletmelerimize destek olmasını bekliyoruz. Diğer taraftan Eximbank ve Merkez Bankası’nın TL cinsi ihracat reeskont kredilerinin yeniden başlatılması da dış ticaret firmalarımız için büyük önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

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