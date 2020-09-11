Kamyonun bisiklete çarpma anı kamerada; sürücü ağır yaralı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde kamyonun altında kalan bisikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, İnegöl ilçesi, Mesudiye Mahallesi, İnegöl Caddesi üzerinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Abdül Demir (31) idaresindeki 16 AFA 373 plakalı kamyon, 1. Şen Sokak'a manevra yaparken, Nuri Yurttaş´ın (27) kullandığı bisiklete çarptı. Bisiklet kamyonun altında kalırken, sürücü Yurttaş ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı Nuri Yurttaş´ı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-09-11 17:58:50
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