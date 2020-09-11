Dönerci dükkanı alev alev yandı, izleyenler koronayı unuttu

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Derya EVREN/BURSA, (DHA)BURSA'da bir dönerci dükkanının çatısında çıkan yangın, kısa sürede iş yerinin tamamına yayıldı. Yaklaşık 1 saatte söndürülen yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangını izleyen vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekti.

Yangın, saat 19.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Darmstad Caddesi'nde çıktı. Cadde üzerinde bulunan dönerci dükkanının çatısında bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle iş yerinin tamamına yayıldı. Dumanı ve alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesi sonucu yangın, 1 saatte söndürüldü. İş yeri kullanılmaz hale geldi.

KORONA UNUTULDU

Yangının çıktığı iş yerinin karşısında toplanan vatandaşlar koronavirüsü unuttu. Sosyal mesafeyi hiçe sayan yüzlerce kişiyi polis ekipleri uyardı. Uyarılara rağmen vatandaşların olay yerinden ayrılmaması dikkat çekti.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN

2020-09-11 21:09:47



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