Bursaspor yeni sezon formalarını tanıttı

Soylu açıkladı! Kafe ve restoranlarda saat 12.00'den itibaren...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, 20202021 sezonunda giyeceği formaları bir video kliple tanıttı.

Bursaspor’da uzun süredir taraftarın beklediği gelişme sonunda yaşandı. Yeşil beyazlı kulüp, yeni sezonda giyeceği formaların tümünü geç de olsa paylaştı.

Bursaspor Kulübü, sosyal medya hesaplarından yayınladığı bir video kliple Kappa marka formaları camiaya tanıttı.

5 farklı modele sahip olan formalar, ilk kez pazar günü oynanacak olan Adana Demirspor maçında giyilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.