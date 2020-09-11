Bursaspor’da Kubilay Kanatsızkuş’un lisansı çıkmadı

Soylu açıkladı! Kafe ve restoranlarda saat 12.00'den itibaren...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, Adana Demirspor maçı öncesi futbolcularının lisansını çıkarttı. Listede Kubilay Kanatsızkuş’un isminin yer almaması dikkat çekti.

Bursaspor’da futbolcuların lisansı çıktı. Yeşilbeyazlı takımın, TFF 1. Lig’de pazar günü oynayacağı Adana Demirspor maçı öncesi dikkat çeken bir gelişme de yaşandı.

Listede genç golcü Kubilay Kanatsızkuş’un ismi yer almadı. Bu sezon Bursaspor’da forma giymesi beklenmeyen genç futbolcu böylece Adana Demirspor maçında da takımı yalnız bırakmış oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.