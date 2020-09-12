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Eczaneyi hediyelik eşya dükkânına çevirdi Bu eczanede ilaçtan çok hediyelik eşya var

İHA

Bursa'da bir eczacı, dükkânının vitrin ve duvarlarını hediyelik eşyalarla doldurdu. İlaç almaya gelenler kendini hediyelik eşya dükkânında sanıyor.

Eczaneyi hediyelik eşya dükkânına çevirdi Bu eczanede ilaçtan çok hediyelik eşya var

Bursa'da bir eczacı, dükkânının vitrin ve duvarlarını hediyelik eşyalarla doldurdu. İlaç almaya gelenler kendini hediyelik eşya dükkânında sanıyor.
Bursa'nın en eski eczanelerinden olan Yeşil Bursa Eczanesi'nin sahibi Oryal Kahraman, dünyanın farklı ülkelerinden ve Türkiye'nin çeşitli vilayetlerinin aldığı hediyelik eşyaları biriktirmeye başladı. Kahraman, büyük tutku duyduğu ve her birinin hikayesi olan hediyelik eşyalara gözü gibi bakıyor. 1968 yılından beri eczacılık yapan Kahraman, 1980 yılından itibaren biriktirdiği hediyelik eşyaları eczanesinin vitrini ve duvarlarından teşhir etmeye başladı. Eczaneye girenler hepsi birbirinden farklı hediyelik eşyaları görünce dakikalarca gözlerini vitrin ve duvardaki hediyelik eşyalardan alamıyor.
Bugüne kadar bin adet hediyelik eşya alan eczacı, vitrin ve duvardaki hediyelik eşyaları müşterilerinin isteğine göre değiştiriyor. Farklı bir eczanesi olduğunu ifade eden Oryal Kahraman, "Meslekte 48 yılı doldurdum. Bursa'nın ilk eczacılarından sayılırım. Sanata çok düşkünüm, herhalde sanata düşkün olmamdan dolayı koleksiyon merakım var. 1960 yılından itibaren hoşuma giden ve bende iz bırakan hediyelik eşyaları toplamaya başladım. Yurt içi ve yurt dışından, gittiğim çeşitli yerlerden hediyelik eşya aldım. Gideceğim yer hakkında, burada hediyelik eşya olarak ne bulabilirim diye araştırma yapıyorum. Gittikten sonra araştırdığım hediyelik eşyayı peşine düşer ve alırım. Biriktirdiğim hediyelik eşyaları 1980 yıllardan itibaren eczanemde sergilemeye başladım. Ben hobilerimi, zevklerimi Bursalılarla paylaşmak istedim. Eczaneye gelenler hediyelik eşyaları görünce olumlu tepkiler veriyor. Dostlarımız, bu ürünler vitrinde fazla kaldı değiştirin deyince vitrin ve duvardaki hediyelik eşyaları değiştiriyoruz. Depomda binin üzerinden obje var" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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