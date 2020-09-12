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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu ilçede sokaklar gül suyu ile yıkandı

İHA

Bu ilçede sokaklar gül suyu ile yıkandı

Korana virüs ile mücadeleye devam eden İznik Belediyesi, sokak ve caddeleri gül suyu ile yıkadı.
Bursa'nın İznik ilçesinde 20 tonluk gül suyu, dezenfektan ile karıştırıldı. Sokak sokak gezen ekipler, hem dezenfekte etti, hem de mis gibi kokmasını sağladı. Başkan Kağan Mehmet Usta’nın talimatı doğrultusunda ekipler, gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Usta, “Korona ile mücadelemiz amansız bir şekilde devam ediyor. Durmuyoruz, âdetâ savaşıyoruz” dedi.

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