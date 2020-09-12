(Özel) "Dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı

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Bursa'da trafik uygulaması yapan sivil polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.

Olay, geçtiğimiz gün merkez Çekirge Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uygulama yapan trafik ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanan motor sürücüsünün ehliyetsiz olduğunu anlayan ekipler, plakasız ve çalıntı olan motosikleti trafikten men etti.

Motorda yapılan aramalarda iki adet ekmek bıçağı ele geçiren ekipler, şahsı gözaltına alarak karakola götürdü.

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