Yollarda 8 ayda 1450 kişi öldü Trafik canavarı frene basmıyor

Kurban Bayramı tatilini de kapsayan Ağustos ayında ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarında 307 kişi hayatını kaybetti. Bu yıl ocakağustos döneminde vuku bulan 235 bin 248 kazada ise bin 450 kişi hayatını kaybetti, 150 bin 55 yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dâiresi Başkanlığı, OcakAğustos dönemindeki kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Trafik canavarının frene basmadığı geçen haziran ayında 37 bin 388 kazanın meydana geldiği ağustos ayında 307 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 27 bin 865 kişi de yaralandı. Yılın 8 aylık döneminde ise ülke genelinde 235 bin 248 trafik kazası vakası yaşandı. Bin 450 kişi kaza yerinde hayatını kaybederken yaralanan 155 bin 55 kişi de hastaneye kaldırıldı. Sekiz aylık dönemdeki 100 bin 804 kazaya sürücü kusurları damga vurdu. 8 bin 91 kazaya yayalar, 2 bin 998 kazaya araç kusurları, 554 kazaya yol ve bin 680 kazaya ise yolcular davetiye çıkardı. Kırmızı ışıkta durmadan geçen 2 bin 569 sürücü ölümlü ve yaralamalı kazaya karıştı. Bin 4297 sürücü de alkol alıp direksiyona geçince kaza kaçınılmaz oldu. Aşırı hız yapan bin 69 sürücü ile yasak olan yere aracını park eden 570 sürücü de kazaya karıştı.

Bursa'da 8 ayda 40 kişi hayatını kaybetti

Polis ve jandarma sorumluluk bölgesini kapsayan resmî kaza rakamlarına göre, yılın 8 aylık döneminde Ankara'da 84, Bursa'da 40, İstanbul'da 68 ve İzmir'de 83 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. 2020'nin ilk sekiz ayında 3 bin 524 yaralamalı kazanın meydana geldiği Bursa'da 6 bin 794 de maddî hasarlı kaza oldu. Bursa'da trafik kazalarında yaralanan 5 bin 212 kişi ise hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dâhil olmadığını duyurdu. Kazalardaki can ve mal kaybını asgarîye indirgemeyi hedefleyen güvenlik güçleri, kural ihlâli yapan sürücü ve yayalara ceza yağdırdı. Resmî rakamlara göre 8 aylık dönemde ülke genelinde 10 milyon 866 bin 326 sürücü ve yayaya para cezası kesildi. Ocak ağustos döneminde alkol alıp direksiyona geçen 103 bin 59 sürücü hakkında ise yasal işlem uygulandı. Çeşitli kural ihlâlleri sebebiyle 706 bin 170 araç ise trafikten men edildi.

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