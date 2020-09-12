(Özel) Motosiklet üzerinde bebekli çiftin tehlikeli yolculuğu

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Bursa'da motosiklet üzerinde hiçbir güvenlik tedbiri almadan seyreden anne baba ile bebeklerinin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Olay, Nilüfer'in en işlek caddesinde meydana geldi. Bir araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, baba motoru sürerken, anne ise kucağında bebeğiyle arkada oturuyor. Tehlikeli şekilde seyreden ailenin yolculuğunu gören diğer araç sürücüleri uyarıda bulunsa da, motor sürücüsü baba yoluna devam etti.

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