Nilüfer’in yeni kardeş kenti Kaynarca oldu

Nilüfer Belediyesi ile Kırklareli’nin Kaynarca Belediyesi imzalanan protokol ile kardeş kent oldu. Her iki belediye ilişkileri daha da güçlendirerek ortak çalışmalara imza atacak.

Nilüfer Belediyesi kardeş kentleri arasına, Kırklareli’nin Kaynarca Belediyesi’ni de ekledi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Kaynarca Belediye Başkanı Serdar Türker’in imza koyduğu protokol sonucu iki kent, kardeş oldu. İki kent arasında karşılıklı bilgilendirmelerin yapıldığı protokol imza törende, işbirliği imkanlarını da ele alındı. Kentler arasında bir dayanışma zemini oluşturan bu tür ilişkiler geliştirmekten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Turgay Erdem, “Kardeş kentlerimizle her zaman iyi ilişkiler içerisinde olduk, deneyimlerimizi paylaştık, çok güzel çalışmalara imza attık. Gerek yurt içi gerekse yurt dışı kardeş kentlerimizle verimli çalışmalar yaparak birbirimize önemli katkılar sağladık. Kaynarca Belediyemize de bu protokol hayırlı olsun. Birlikte verimli çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum” dedi.

Nilüfer Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek olduğunu vurgulayan Kaynarca Belediye Başkanı Serdar Türker ise, “Nilüfer Belediyesi ile kardeş kent olduğumuz için mutluyuz. Nilüfer Belediyesi’nden alacağımız örneklerin bizlere katkı sağlayacağına inanıyorum. Kaynarca’nın potansiyelini ortaya koyarak iki kent arasında güçlü bağlar kuracağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Kaynarca’nın tarımsal potansiyelinin de dile geldiği törende her iki başkan ortak çalışmalar yapılması konusunda görüş birliğine vardı. Tören sonunda Erdem ve Türker günün anısına birbirlerine çeşitli hediyeler verdi. Atılan imzalar sonucu Kaynarca Belediyesi, Nilüfer’in 32’nci kardeş kenti oldu.

