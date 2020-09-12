Mudanya'nın 98.gurur günü kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mudanya'nın 98.gurur günü kutlandı

İHA

Mudanya'nın 98.gurur günü kutlandı

Mudanya’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıldönümü, bu yıl da gururla kutlandı.
Mustafa Kemal Atatürk’ün, Anadolu topraklarında başlattığı onurlu mücadelenin sonuçlarından biri olan Mudanya’nın Kurtuluşu, 98 yıl sonra aynı gururla kutlandı.
Mudanya’nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen resmi tören, Mudanya savunmasının simgesi Şehit Şükrü Çavuş’un İskele Meydanı’ndaki anıtına, İstiklal Madalyası’nın sunumuyla başladı. Törene; CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Yüksel Özkan, İYİ Parti Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, gaziler ve Mudanyalılar katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Tam 98 yıl önce, 19 Mayıs 1919'da başlayan destansı ulusal kurtuluş mücadelemizin, Mudanya'nın kurtuluşu ile noktalandığı gün. Haziran 1920'de Mudanyamızın işgalinde Kahraman Şükrü Çavuşumuz ve arkadaşlarının kahramanca mücadelesi, o gün başlayan emperyal güçlerin işgali 2 yıl, 2 ay, 17 gün sonra 12 Eylül 1922'de son buldu. Bu destanı yazan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Mudanyalı kahraman Şükrü Çavuş, arkadaşları Küçük Ahmet, Talat, Kürt Hasan ile ismini bilmediğimiz binlerce şehit ve gazimize ne kadar şükran ve minnet duygularımızı ifade etsek azdır. Onların ışığında Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşatılacaktır. Onların sayesinde nasıl nefes alıyorsak, biz de sonraki nesiller için gerektiğinde canımızı vermeye hazırız” dedi.
Başkan Türkyılmaz ile protokol üyeleri daha sonra Mudanya Belediyesi tarafından hazırlanan Cumhuriyet Meydanı projesinin ilk etap çalışmaları tamamlanan İskele Meydanı’nda incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursaspor, Adana Demirspor maçıyla sezonu açıyor
YEREL HABERLER Bursaspor, Adana Demirspor maçıyla sezonu açıyor
Pompalı tüfekle dayısını öldüren yeğene, müebbet hapis cezası istendi
YEREL HABERLER Pompalı tüfekle dayısını öldüren yeğene, müebbet ...
Nilüfer’in yeni kardeş kenti Kaynarca oldu
YEREL HABERLER Nilüfer’in yeni kardeş kenti Kaynarca oldu
Bursa Ticaret Borsası, yetkili sınıflandırıcılık hizmeti için gün sayıyor Bursa Ticaret Borsası Laboratuvar ve Depoculuk A.Ş’de denetimler tamamlandı
YEREL HABERLER Bursa Ticaret Borsası, yetkili sınıflandırıcılık ...
Bilardo tutkunları bu turnuvada buluştu
YEREL HABERLER Bilardo tutkunları bu turnuvada buluştu
(Özel) İznik Gölü çekilince 1500 yıllık bazilika ortaya çıktı İznik Gölü’ndeki tarihi bazilika sular çekilince gün yüzüne çıktı
YEREL HABERLER (Özel) İznik Gölü çekilince 1500 yıllık bazilika ...
Mermer mutfak tezgahını, otomobilin kapısını açık bırakarak taşıdı
YEREL HABERLER Mermer mutfak tezgahını, otomobilin kapısını açık ...
Yaşlı adamla polisin ilginç 'maske' diyaloğu Ceza yedi, polis ikaz etti, yine bildiğini okudu
YEREL HABERLER Yaşlı adamla polisin ilginç 'maske' diyaloğu Ceza ...
(Özel) Motosiklet üzerinde bebekli çiftin tehlikeli yolculuğu
YEREL HABERLER (Özel) Motosiklet üzerinde bebekli çiftin tehlikeli ...
Yollarda 8 ayda 1450 kişi öldü Trafik canavarı frene basmıyor
YEREL HABERLER Yollarda 8 ayda 1450 kişi öldü Trafik canavarı frene ...
Başkan Kanar’dan ‘’hayvan mezarlığı’’ sözü
YEREL HABERLER Başkan Kanar’dan ‘’hayvan mezarlığı’’ sözü
(Özel) "Dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı
YEREL HABERLER (Özel) "Dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü ...
(Özel) Merakı pahalıya patladı
YEREL HABERLER (Özel) Merakı pahalıya patladı
Bu ilçede sokaklar gül suyu ile yıkandı
YEREL HABERLER Bu ilçede sokaklar gül suyu ile yıkandı
Uludağ Üniversitesi’ne 'hibrit' eğitim aracı
YEREL HABERLER Uludağ Üniversitesi’ne 'hibrit' eğitim aracı
Eczaneyi hediyelik eşya dükkânına çevirdi Bu eczanede ilaçtan çok hediyelik eşya var
YEREL HABERLER Eczaneyi hediyelik eşya dükkânına çevirdi Bu eczanede ...
Cezaevinden izinli çıktı, aracında uyuşturucu madde taşıdı
YEREL HABERLER Cezaevinden izinli çıktı, aracında uyuşturucu madde ...
Maske cezası alan yaşlı adam maskesini çıkartıp yoluna devam etti
YEREL HABERLER Maske cezası alan yaşlı adam maskesini çıkartıp ...
Yaşlı adama öldüresiye dayak cep telefonuyla görüntülendi
YEREL HABERLER Yaşlı adama öldüresiye dayak cep telefonuyla ...
Cezaevinden çıktılar 4 buçuk kilo uyuşturucuyla yakalandılar
YEREL HABERLER Cezaevinden çıktılar 4 buçuk kilo uyuşturucuyla ...
Bursaspor’da Kubilay Kanatsızkuş’un lisansı çıkmadı
YEREL HABERLER Bursaspor’da Kubilay Kanatsızkuş’un lisansı çıkmadı
Bursaspor yeni sezon formalarını tanıttı
YEREL HABERLER Bursaspor yeni sezon formalarını tanıttı
Dönerci dükkanı alev alev yandı, izleyenler koronayı unuttu
YEREL HABERLER Dönerci dükkanı alev alev yandı, izleyenler koronayı ...
Bursa'da dönerci dükkanı alev alev yandı
YEREL HABERLER Bursa'da dönerci dükkanı alev alev yandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X