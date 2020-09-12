Dayı katiline müebbet hapis talebi Cinayet tüfeğini internetten almış

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, dayısı Kamil Kuzey'i (65) dönercide sırtından pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Erdal Bayram hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Miras yüzünden işlendiği öne sürülen cinayetin soruşturmasında zanlı hakkında bir kişinin yaralanmasına da yol açtığı gerekçesiyle 'yaralama' suçundan da 3 yıla kadar da hapis talep edildi.

40 yaşındaki Erdal Bayram'ın davası Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilecek.

Olay 18 Şubat 2020 günü Gemlik İstiklal Caddesi'ndeki Kamil Kuzey'e ait dönercide meydana geldi. İddiaya göre, Erdal Bayram ailevi meseleler nedeniyle husumetli olduğu dayısı Kamil Kuzey'in sahibi olduğu dönerciye geldi. Bayram, yanında taşıdığı pompalı tüfekle sırtı dönük dayısına ateş açtı. Kamil Kuzey sırtından vurularak kanlar içinde kalırken, Erdal Bayram kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı halde hastaneye kaldırılmak istenilen dayı Kuzey, yolda hayatını kaybetti. Erdal Bayram ise Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek, teslim oldu. Bayram, sevk edildiği adliyede, tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma sonunda iddianame hazırladı. Bayram'ın pompalı tüfeği internet üzerinden aldığı anlatılan iddianamede, zanlının ifadesinde "Ayaklarına doğru ateş ettim, eğilince sırtından vuruldu. Bunlar tehdit ve şantaj ile ailemi çalıştırıyorlardı. Şikayet ettim, sonuç alamayınca böyle bir olay meydana geldi. Ailemin onların elinden kurtarılmasını istiyorum" dediği öğrenildi.

Erdal Bayram hakkında 'kasten adam öldürmek ' suçundan müebbet hapis cezası talep edildi. Olay sırasında işyerinde bulunan İbrahim Kaçar'ın (67) cam parçalarıyla yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle hakkında 'yaralama' suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenilen Bayram, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak

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