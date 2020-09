Gölecik ve Yeşildere barajları ile Karacabey’in rüyası gerçeğe dönüşecek

DSİ 1. Bölge Müdürü Yüksel Tazegül, Bölge Müdür Yardımcısı Murat Can, Barajlar Şube Müdürü Hacı Ali Yaşar ve 12. Şube Müdürü Çağatay Ünlü, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette yapımı devam eden Gölecik ve Yeşildere barajlarıyla ilgili çeşitli konularda istişarelerde bulunuldu.

Karacabey’de yıllardır özlemle beklenen projeler sırayla devreye alınırken, kentin uzun yıllar içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan Gölecik ve Yeşildere barajlarında çalışmalar hızla sürüyor.

DSİ 1. Bölge Müdürü Yüksel Tazegül, Bölge Müdür Yardımcısı Murat Can, Barajlar Şube Müdürü Hacı Ali Yaşar ve 12. Şube Müdürü Çağatay Ünlü, önceki gün gerçekleştirdikleri ziyarette Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ile bir araya geldi.

Ziyarette yapımı devam eden Gölecik ve Yeşildere barajlarıyla ilgili çeşitli konularda istişarelerde bulunuldu. Her biri yaklaşık 85 milyon TL’ye tekabül eden barajların yapım süreçlerini yakından takip ettiklerini belirten Başkan Ali Özkan, “İlçenin yıllardır beklediği önemli projelerinden biri olan bu iki baraj, sulama ve içme suyu açısında kentin önemli bir ihtiyacını karşılayacak. BUSKİ’nin altyapı çalışmasının da yenilenmesi ile birlikte birbirini tamamlayacak olan bu iki hizmet, Karacabey açısından bir rüyanın gerçeğe dönüşmesidir” dedi.

DSİ 1. Bölge Müdürü Yüksel Tazegül de barajlar hakkında teknik bilgiler vererek, yapım süreci ve ödeneklerle ilgili çeşitli konularda bilgilendirmelerde bulundu.

Barajların 2023 yılında tamamlanması bekleniyor

Ziyarette Yeşildere Barajı’nın tamamlandığında 1359 hektarlık bir alanda sulama yapmaya imkan sağlayacağı dile getirilirken, barajın 2023 yılında tamamlanmasının öngörüldüğü belirtildi. Ayrıca sulama ve içme suyu amaçlı yapılmakta olan Gölecik Barajı’nın da 4500 hektarlık bir alanda sulama yapılmaya imkan sağlayacağı ve Karacabey’e kaliteli bir içme suyu sunacağı ifade edilerek, bu barajın da 2023 yılı sonunda tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.

