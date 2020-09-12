Kızılay'dan pandemi sürecinde de ilk yardım seferberliği Bursa Kızılay Şubesi ilk yardım eğitimi çalışmalarını pandemi sürecinde de aralıksız sürdürüyor

Dünya İlk Yardım Günü bu yıl da tüm dünyada “İlk Yardım Uygulamalarının Pandemiye Uyarlanması” teması ile organize edilecek. Her yıl Eylül ayının ikinci Cumartesi günü çeşitli etkinliklerle kutlanan Dünya İlk Yardım Gününde bu yıl, hastanelerde korona virüse maruz kalmamak ve pandemi sürecinde ufak yaralanmalara karşı ilk yardım konularına vurgu yapıldı.

Salgına karşı bir taraftan tüm dünyada yoğun bir mücadele sürerken diğer taraftan devletler vatandaşların bilinçlenmesi ve pandemiye karşı farkındalıklarının artması amacıyla çeşitli faaliyetler yürütüyor. Dünya İlk Yardım Gününde de bu çalışmalar gerçekleştirilerek “İlk Yardım Uygulamalarının Pandemiye Uyarlanması” konusunda bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecek. Farkındalığın küçük yaşlarda kazanıldığından hareketle bu yılki hedef gruplar çocuklar, gençler, öğretmenler ve ebeveynler olarak belirlendi.

Türk Kızılay ilk yardım ekipleri görev başında

Küresel pandemiye karşı yoğun mücadele veren devletlere en büyük desteği sağlayan Kızılay ve Kızılhaç ekipleri İlk Yardım konusunda da bilinçli toplum oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. 2000 yılından bu yana yüz yüze yapılan eğitimler ile 570 bin 306 kişiye ilk yardım farkındalık eğitimi ve 207 bin 828 kişiye ilk yardımcı sertifikalı ilk yardım eğitimi veren Türk Kızılay İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 24 ilde 32 İlk Yardım Eğitim Merkezi, 16 Toplum Merkezi kapasitesi ve Genç Kızılay Teşkilatı İlk Yardım Akran Eğitimcileri ile hizmet vermeye devam ediyor. Son dönemde ise yeni tip koronavirüs nedeniyle Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından yayınlanan rehbere göre kavramsal konular online eğitim olarak verilirken pratik uygulama gerektiren tüm konular ise yüz yüze eğitimler ile rehberde yayınlanan koruyucu önlemler alınarak yapılıyor.

Korona virüs hastalarına ve yakınlarına psikolojik ilk yardım

Koronavirüs hastaları ve yakınları için de temel psikolojik ilk yardım desteği sağlayan Kızılay ekipleri, pandemiye uyarlanmış ilk yardım uygulamalarının yanı sıra insanları koronavirüs semptomları konusunda bilinçlendirmeyi de hedefliyor. Korona virüsle ilgisi olmayan yaralanmalar ve hastalıklar sırasında virüs bulaşma riskinin yüksek olduğu hastanelere gitmek yerine hızlı bir ilk yardım yönetimi sağlanmasını amaçlayan ekipler, hem sosyal mesafenin korunduğu güvenilir ve hijyenik ortamlarda hem de online eğitimlerle insanlarda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

İlk yardım bir tık uzakta

Türk Kızılay’ın, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ile birlikte geliştirdiği ilk yardım uygulaması “First Aid” ile IOS ve Android mağazalarından ilk yardım hizmetlerine kolaylıkla ulaşılabiliyor. Toplumsal ilk yardım bilinci oluşturarak bireylerin zarar görebilirliğini azaltan Kızılay, bu uygulama ile vatandaşların her ilk yardım başlığına ilişkin kapsamlı bilgilere ulaşmasını amaçlıyor.

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