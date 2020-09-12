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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa-Ankara Karayolu'nda kaza, 2 yaralı

DHA

Bursa-Ankara Karayolu'nda kaza, 2 yaralı


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),(DHA)-BURSA-Ankara Karayolu'nun Şehitler Mahallesi mevkisinde meydana gelen zincrileme kazada, 2 kişi yaralandı.  
Kaza, saat 11.30 sıralarında, Bursa-Ankara Karayolu üzerindeki İnegöl ilçesi Şehitler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ömer Zengin(70) idaresindeki 16 BV 055 plakalı otomobil, sollama yaptığı sırada Mehmet Fatih Çetin(35) idaresindeki 69 AR 626 plakalı otomobile çarptı. Zengin idaresindeki otomobil kontrolden çıkıp, takla atarak yol kenarındaki soğuk hava deposunun duvarına çarptı. Mehmet Fatih Çetin idaresindeki otomobile ise arkadan gelen Abdulvahab Kayman(40) idaresindeki 34 KR 68 84 plakalı otomobil çarptı. Takla atan otomobilin sürücüsü Ömer Zengin ile beraberindeki Gülsüm Zengin(69) araç içinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan 2 yaralı 
İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-09-12 13:08:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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