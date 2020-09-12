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Gemlik'in yapı envanteri çıkarılıyor Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, inşaat sektörünün temsilcileriyle üst düzey toplantı yaptı

İHA

Gemlik'in yapı envanteri çıkarılıyor Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, inşaat sektörünün temsilcileriyle üst düzey toplantı yaptı

Deprem kuşağında olan Bursa'nın Gemlik ilçesinde yapı envanteri çıkarılıyor. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan planlı yapılaşma ve kentsel dönüşüm için işin uzmanlarıyla işbirliğine gittiklerini belirterek, "Kentsel dönüşüm ve plan konusunda doğru işi yapmaya çalışıyoruz" dedi.
Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası İnşaat komitesiyle bir araya geldi. Toplantıda inşaat sektörünün sorunları dile getirilirken Başkan Sertaslan, kentsel dönüşümden, mahkeme süreci devam eden planlara kadar birçok konuda komite üyelerine bilgi verdi
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Kemal Akıt Meclis Salonu’nda yapılan toplantıya Gemlik Ticaret Odası Başkanı Paşa Ağdemir, Gemlik Belediyesi Teknik Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk, Gemlik Belediyesi Özel Kalem Müdürü Kemal Atan, İmar ve Şehircilik Müdürü Mustafa Şener ve GTSO inşaat komitesi üyeleri katıldı.
“Kuzey planlarında imar durumu vermeye başladık”
Gemlik’in kuzey ve doğu planlarındaki aşamaları komite üyelerine aktaran Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, kuzey planlarıyla ilgili 2005 yılından beri çalışmalar yapıldığını ifade ederek, “ilk kez bizim dönemimizde imar durum belgeleri verilmeye başlandı. Kuzey planlarımızda çıkmaza girme riskiyle karşı karşıyaydık, sizin ve vatandaşlarımızın özverisiyle bu durumu atlattık” dedi.
Gemlik’in doğu bölgesini kapsayan planlarla ilgili konuşan Başkan Sertaslan, “Tek bir vatandaşımızın itirazı sonucu imar planı değil ama uygulama iptal olmuştu. Vatandaşımızla temas halindeyiz, birçok kez kendisiyle görüştük. Mahkeme sonuçlandı ama konu istinafa gitti. İstinaftan gelen karara göre hareket edeceğiz” diye konuştu.
“Kumla’da planlar yakında”
Başkan Sertaslan, Bursa’nın gözde sayfiye yerlerinden biri olan Kumla Mahallesi’nde yapılan revizyon planı ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Kumla planlarında aşama kaydettiklerinden bahseden Başkan Sertaslan, “Kumla revizyon imar planları şu an imar komisyonunda ve neredeyse askıya çıkacak hale geldi. Önümüzdeki hafta son toplantıyı yapıp askıya çıkmaya hazır hale getireceğiz. Kumla ’da bu planı uygulayabilirsek Kumla Bursa’nın ve Türkiye’nin en önemli tatil bölgelerinden biri olur” şeklinde konuştu.
“Kentsel dönüşüme envanter çalışması”
Gemlik Belediyesi’nin kentsel dönüşüm çalışmalarına aralıksız olarak devam ettiğini ifade eden Başkan Sertaslan, bu çalışmalara ilçenin belirli bölgesindeki envanter belirleme çalışmalarıyla başladıklarını vurgularken, “Kentsel dönüşüm ile ilgili ilk televizyon röportajımı 2012 yılında vermiştim. Kentsel dönüşüm yapacaksak kaç kat bina yapacağımıza değil, elimizde neler var diye bakmalıyız demiştim. Gemlik’in en son envanter çalışması yapılmasının üzerinden hatırı sayılır bir zaman geçti. Biz Gemlik Belediyesi olarak belirlediğimiz alanlara artık evde kaç kişi var, kaç bağımsız bölüm var, kaç adet dükkân var ve bunların boyutları kaç metrekare gibi bilgiler elimizde var. Kentsel dönüşümde doğru işi yapmaya çabalıyoruz. Bu da uzun sürüyor” dedi.
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Paşa Ağdemir ise Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’a teşekkür ederek yapılan toplantı öncesi sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldiklerini ve onların sorunlarını aktardıklarını dile getirdi.

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