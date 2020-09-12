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Bursa'da tarihi dönüşüm için 6 katlı bina böyle yıkıldı Tarihi Hanlar Bölgesi'ndeki dönüşüm kapsamında 40 binanın yıkımına başlandı, 2 haftadır kolonları zayıflatılan Eski Kızılay binası bir anda yerlebir edildi Yıkım anı saniye saniye görüntülendi

İHA

Bursa'da Büyükşehir Belediyesi tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğinde başlatılan Tarihi Hanlar'ın günyüzüne çıkarılması projesi kapsamında 6 katlı Eski Kızılay binasının yıkımı gerçekleştirildi. Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Meydanı Projesi kapsamında 40 bina yıkılacak. Bakan Murat Kurum'un da katıldığı tören ile yıkımlarına başlanan binalardan 6 katlı eski binanın önce kolonları zayıflatıldı, bugün de komple yıkımı yapıldı. O anlar da saniye saniye görüntülendi.

Bursa'da tarihi dönüşüm için 6 katlı bina böyle yıkıldı Tarihi Hanlar Bölgesi'ndeki dönüşüm kapsamında 40 binanın yıkımına başlandı, 2 haftadır kolonları zayıflatılan Eski Kızılay binası bir anda yerlebir edildi Yıkım anı saniye saniye görüntülendi

Bursa'da Büyükşehir Belediyesi tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğinde başlatılan Tarihi Hanlar'ın günyüzüne çıkarılması projesi kapsamında 6 katlı Eski Kızılay binasının yıkımı gerçekleştirildi. Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Meydanı Projesi kapsamında 40 bina yıkılacak. Bakan Murat Kurum'un da katıldığı tören ile yıkımlarına başlanan binalardan 6 katlı eski binanın önce kolonları zayıflatıldı, bugün de komple yıkımı yapıldı. O anlar da saniye saniye görüntülendi.
Büyükşehir Belediyesi Hanlar Bölgesi'nde Tophane’den başlayarak, Ulucami, Kozahan, Pirinç Han ve Kayhan Çarşısı'nı içine alan 252 tarihi yapının yer aldığı bölgede geniş çaplı dönüşüm projesi başlattı. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın ilk et apta 50 milyon lira destek verdiği proje kapsamında Çakırhamam'daki Eski Kızılay binasının yıkılı gerçekleştirildi.
Dönüşüm firması tarafından kolonları zayıflatılan bina bugün tamamıyla indirildi. Polis ekipleri bir saat boyunca Zafer Plaza ve Çakırhamam arasında yolu trafiğe kapatırken binanın büyük bir gürültü ile yıkılmasıyla birlikte etrafta toz bulutu oluştu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "12 bin 400 metrekarelik bu alanı kapsayan Çarşıbaşı Meydanı’nda yer alan miadını doldurmuş 40 binayı, vatandaşlarımızın gönül rızasıyla yıkıyoruz. Şehir merkezine yük olan, trafik sıkışıklığına neden olan, tarihi yapıları gölgeleyen bu yapıları tamamen ortadan kaldırıyoruz. İşe İŞKUR, Kızılay binası gibi riskli yapıların yıkımıyla başlıyoruz. Ardından hızlıca; Pirinç Han, Bakırcılar Çarşısı, Kapan Han, Eski İpek Hanı’nı ihya edeceğiz. Ulu camiinin çevresini daha da güzelleştirecek. Bu yeni alan, yabancı ve yerli misafirlerimiz için; hanlar bölgesini gezmeden önce bir başlangıç noktası olacak. Meydanda halkımızın katılacağı sosyal etkinlikler yapılacak, meydan adeta Bursa’mızın birlik ve beraberlik mekânı olacak. Birliğin simgesi olacak Çarşıbaşı Meydan Projemiz, Bursa için, Bursalı kardeşlerimiz için, ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun” demişti.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da hanlar bölgesi çarşıbaşı kentsel tasarımı için proje yarışması düzenlediklerini açıklamıştı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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