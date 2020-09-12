Açık unutulan otomobillerde buldukları yedek anahtarla otomobil çaldılar



Açık unutulan otomobillerde buldukları yedek anahtarla otomobil çaldılaDerya EVREN/BURSA, (DHA)BURSA´da sahipleri tarafından kapıları açık unutulan otomobilin içinde buldukları başka bir araca ait yedek anahtarla, otomobil çaldıkları belirlenen F.Ö. (21) gözaltına alındı, yanındaki arkadaşı ise aranıyor. F.Ö.´nün, arkadaşı ile birlikte otomobillerin kapılarını yokladığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa´da F.Ö., yanındaki arkadaşıyla birlikte 24 Eylül´de merkez Osmangazi ilçesine bağlı Çekirge Mahallesi´ne gelerek, yol üzerinde park halinde duran araçların kapılarını kontrol etmeye başladı. Bir süre sonra bir otomobilin kapısının açık olduğunu fark eden F.Ö. ve arkadaşı, otomobile girerek içinde arama yaptı. F.Ö., arabanın torpido gözünde, bir başka araca ait anahtar buldu. Bulduğu anahtarı sokaktaki bütün araçlarda deneyen F.Ö., anahtarın ait olduğu otomobili belirledi. Otomobilin kapılarını anahtarla açarak alıp kaçan F.Ö. ve arkadaşı, otomobile daha önce çaldıkları başka bir plakayı takarak kullanmaya başladı.

Olayla ilgili ihbar alan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otomobil hırsızlarının yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler 4 Eylül´de Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi´nde de benzer bir otomobil hırsızlığı olduğu bilgisine ulaştı. Otomobilin çalındığı bölgede, yaklaşık 100 güvenlik kamerası izleyen polis, hırsızlık şüphelilerinin F.Ö. ile yanındaki bir arkadaşı olduğunu belirledi. F.Ö.'nün yine aynı yöntem ile hırsızlık yaptığını tespit eden ekipler, şüphelinin daha önce de 2 otomobil hırsızlığı ve 3 sahtecilik suçuna karıştığı bilgisine ulaştı. F.Ö.´yü ve yanındaki arkadaşını yakalamak için çalışma başlatan polis, F.Ö.´nün adresini belirledi. Ekipler şüpheliyi, dün Emek Adnan Menderes Mahallesi´nde evine girerken yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Ö.'nün savcılık sorgusu devam ediyor. Öte yandan polis ekipleri, F.Ö.'nün yanındaki arkadaşının yakalanması için de geniş çaplı çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa Derya EVREN

2020-09-12 14:07:26



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