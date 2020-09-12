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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Harmancık ekonomisine can suyu

İHA

Harmancık ekonomisine can suyu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Uludağ Üniversitesi ve Harmancık Belediyesi işbirliğiyle kurulan Harmancık Kent Mobilyaları Üretim Tesisi, Başkan Alinur Aktaş’ın da katıldığı törenle hizmete açıldı. Tesiste ahşap bank, piknik masası, kamelya, çiçeklik ve salıncak gibi kent mobilyalarının üretileceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yatırımın hem istihdama katkı sağlayacağını hem de ekonomik kalkınmayı beraberinde getireceğini söyledi.
Kırsala bir yatırım daha
Büyükşehir Belediyesi, ilçelere olan desteğini her fırsatta sürdürüyor. Alt ve üst yapı ile tarımı destekleme faaliyetlerinin yanında, Harmancık için ‘bölgesel kalkınmayı sağlayacak’ bir üretim tesisi daha Büyükşehir Belediyesi marifetiyle kurularak hayata geçirildi. Uludağ Üniversitesi ile ilçe belediyesinin de destek verdiği Harmancık Kent Mobilyaları Üretim Tesisi, yapılan açılış töreniyle üretime başladı. Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran Caddesi üzerindeki tesisin açılışı nedeniyle tören düzenlendi. Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile birlikte AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Bursa milletvekilleri Efkan Ala, Osman Mesten, Atilla Ödünç ve Refik Özen, Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş ve davetliler katıldı.
Hedef: Üretimin artırılması
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, köyden kente olan göçün önüne geçebilmek için kırsal kalkınma anlamında önemli adımlar attıklarını ifade etti. Tarımsal tesislerin yanında fide, fidan, tohum ve ekipman destekleri ile kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların üretime katılmalarına destek verdiklerini söyleyen Başkan Aktaş, “Her bölgenin ihtiyacına yönelik projeleri hayata geçirerek, özellikle üretim kapasitesinin artırılmasına özen gösteriyoruz. Tabii bu desteklemelerin yanında fiziki projelerimizle de ilçelerimizin ihtiyaçlarının karşılanması için tüm gayretimizi seferber ediyoruz” dedi.
47.5 milyon TL’lik dev destek
Harmancık’ta Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşım, altyapı, tarihi ve kültürel miras çalışmaları, çevre düzenlemeleri gibi konularda hizmetlerinin olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Altyapı çalışmaları kapsamında; 43 bin 112 metre içme suyu hattı, 31 bin metre kanalizasyon hattı, 11 bin 300 metre yağmursuyu hattı, 7 adet depo, asfalt ve yama çalışmaları gerçekleştirdik. Bu çalışmaların maliyeti toplam 33 milyon 200 bin TL. Ulaşım çalışmaları kapsamında ise 6 bin 500 metre sıcak asfalt, 34 bin metre sathi kaplama, 33 bin 200 ton ocak malzemesi, 29 bin 800 metrekare parke temini, 2 bin 112 metre oto korkuluk çalışması gerçekleştirdik. Bu çalışmaların maliyeti de 14 milyon 120 bin TL” diye konuştu.
Başkan Alinur Aktaş, diğer hizmetler olarak da mahalle mezarlıkları, okullar, cami ve çevrelerinde düzenleme çalışmaları yaptıklarını dile getirdi.
Burkent AŞ işletecek
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Harmancık Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi Harmancık Meslek Yüksekokulu işbirliğiyle hayata geçirdikleri Harmancık Kent Mobilyaları Üretim Tesisi’nin hem istihdama katkı sağlayacağını hem de üretilen kent mobilyalarının satışıyla ekonomik kalkınmaya destek verileceğini kaydetti. Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Burkent AŞ tarafından işletilecek olan tesisin bin 500 metrekare kapalı ve 2 bin 168 metrekare açık alan üzerinde faaliyet göstereceğini belirten Başkan Aktaş, “Üretim merkezimizin bu aşamaya gelmesinde ilgili kurumlarımızın büyük desteği oldu. Büyükşehir Belediyesi olarak biz, 80 bin TL’lik 9 adet makinenin tesiste yer almasını sağladık. Üniversitemiz ise 11 adet makine ile yatırıma katkıda bulundu” şeklinde konuştu. Tesiste 1. sınıf ağaçtan emprenye boyalı veya bakteri barındırmayan boya sistemi ile ahşap bank, piknik masası, kamelya, çiçeklik ve salıncak gibi kent mobilyaları üretiminin gerçekleştirileceğini vurgulayan Başkan Aktaş, “Zaman içerisinde farklı imalatlarla alakalı planlamalarımızı da yapıyoruz. Tesisimizin faaliyete geçmesi noktasında katkısı olan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.
Ala’dan Başkan Aktaş’a teşekkür
AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala ise konuşmasında, Harmancık ve dağ bölgesinin yıllardır dile getirdiği fakat bir türlü gerçekleştirilemeyen bir konunun daha çözüme kavuşturulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Harmancık’ın ‘geçtiğimiz günlerde’ hükümetin aldığı kararla teşvik kapsamına alındığını hatırlatan Ala, kent mobilyaları üretim tesisi gibi projelerin Bursa’nın gelişmiş ekonomisiyle entegre edilmesi gerektiğini kaydetti. Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş olmak üzere tesisin faaliyete geçmesinde emeği bulunanlara teşekkür eden Ala, bundan sonra yapılacak hizmetlerde de benzer işbirliği örneklerinin sürmesini diledi.
Büyükşehir’den ‘büyük’ yatırımlar
AK Parti Milletvekili Osman Mesten de, Büyükşehir Belediyesi’nin dağ ilçelerine büyük yatırımlar yaptığını dile getirdi. Hemen her mahallede güzel hizmetlerin bulunduğunu, Harmancık Kent Mobilyaları Üretim Tesisi’nin de bunlardan biri olduğunu kaydeden Mesten, “Alinur başkanımız sadece büyükşehir belediye başkanı iken değil İnegöl belediye başkanıyken de Harmancık ile ilgiliydi. Ekoturizm tesislerine ciddi katkıları oldu. Tüm bu hassasiyetinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu. Mesten, Bursa’dan dağ ilçelerine olan tünel projesi tamamlandığında bölgenin Türkiye ve dünyaya açılacağını savundu.
Harmancık, geleceğe endeksli
Açılışta, Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş da söz aldı. Verilen vaatlerin birer birer gerçekleştiğini gördüklerini ve bu durumun kendilerini memnun ettiğini söyleyen Ataş, Harmancık Kent Mobilyaları Üretim Tesisi’nin hayırlı olmasını diledi. Harmancık için farklı projelerin yolda olduğu müjdesini veren Ataş, “Alt yapı yatırımlarından atık su arıtma tesislerine, TOKİ sosyal konut projesinden yeni hastane yapımına kadar onlarca güzel projemiz var. Pandemi engeline rağmen bunları gerçekleştirmek istiyoruz. İnşallah başarılı olacağız” dedi.
Açılış konuşmalarının ardından Başkan Aktaş ve protokol üyeleri, tesisin açılış kurdelesini kesti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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