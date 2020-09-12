Ulutek Bilişim Kümelenmesi stratejik yol haritasını belirledi

ULUTEK Teknopark yürütücülüğünde, Ticaret Bakanlığı destekli HİSER (Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması) projesi kapsamında hayata geçirilen Ulutek Bilişim Kümelenmesi Projesi ihtiyaç analizi ve yol haritası belirleme çalışması tamamlandı.

İhracat kapasitesini geliştirme amacıyla yürütülen projede, Bilişim sektöründe faaliyet gösteren 34 küme üyesi firma ile gerçekleştirilen toplantılar ve yapılan araştırmalar neticesinde küme hedef ülkeleri, gerçekleştirilecek eğitim ve danışmanlık faaliyetleri belirlendi.

Pandemi sürecine rağmen çalışmalarını sürdüren ULUTEK Bilişim Kümelenmesi, gerekli hijyen koşulları sağlanarak ve gerekli önlemler düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Yapılan çalışmalar neticesinde, ulaşılan bulgular ve stratejik yol haritası hakkında bilgilendirme yapıldı. Küme üyesi firma yetkililerinin görüş, öneri ve taleplerinin alınmasıyla toplantı son buldu.

ULUTEK Bilişim Kümelenmesi projesinin ilk fazı Ekim 2019’da tamamlanmıştı. İlk proje kapsamında 7 yurtdışı ticaret heyeti ile 1 alım heyeti düzenlenmiş ve 900’ü aşkın ikili iş görüşmesi gerçekleştirilmişti. İhracata yönelik 10 farklı konuda 16 günlük eğitimin yanı sıra, toplamda bir buçuk yıl süren satış, pazarlama ve dış ticaret istihbaratı konularında firmalara özel danışmanlık faaliyetleri yürütülmüştü.

İhracat kapasitelerini artırmak amacıyla bir araya gelen güçlü Bilişim sektörü firmaları birlikte eğitim, danışmanlık, yurtiçi ve yurtdışı tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine katılım sağlayacaklar.

Uluslararası arenada BUTECH Software Cluster ismiyle çalışmalarını sürdüren BUTECH, birçok uluslararası etkinlikte boy göstererek gururla Türkiye’yi temsil etti.

İhtiyaç analizi çalışmasını tamamlayan BUTECH Yazılım Kümesi belirlediği yol haritası doğrultusunda eğitim, danışmanlık ve yurtdışı/yurtiçi tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini sürdürecek.

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