4 katlı binanın çatısında yangın çıktı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, İnegöl ilçesi, Fatih Mahallesi, Sever Sokak'ta saat 12.30 sıralarında, bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Çatıdan yükselen alevleri fark eden apartmandakiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından, yangını söndürdü. Apartman sakinleri, yangının söndürülmesini sokakta izlerken, polis, yangının çıkış nedeninin araştırıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-09-12 14:28:19



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