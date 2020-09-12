Medikalciler kamudan birikmiş alacaklarını istiyor BTSO 60. Meslek Komitesi Başkanı Terzi: "Kamu ve Üniversite Hastanelerindeki birikmiş alacakların hızlı bir şekilde ödenmesini istiyoruz”

Medikalciler kamu ve üniversite hastanelerindeki birikmiş alacaklarının hızlı bir şekilde ödenmesini istiyor

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), medikal sektörünün yaşadığı sorunların çözümü için çalışmalarını sürdürüyor. Medikal ürünler imal ve ticareti sektörü temsilcilerinin yer aldığı 60. Meslek Komitesi Başkanı Mustafa Kemal Terzi “Pandemi dönemindeki ihtiyaçların karşılanması noktasında başarılı çalışmalar yürüten sektörümüzün kamu ve üniversite hastanelerindeki birikmiş alacaklarının hızlı bir şekilde ödenmesini istiyoruz” dedi.

Türkiye’nin en büyük ticaret ve sanayi odalarından birisi olan BTSO, 46 bini aşkın üyesinin sorunlarının çözülmesi adına çalışmalarını sürdürüyor. Üyelerinin görüş ve önerilerini düzenli olarak bakanlıklar, TOBB ve ilgili kurumlara ileten BTSO, pandemi döneminde çalışmalarını hızlandırdı. Üyelerinin taleplerini anlık olarak iletebildikleri WhatsApp iletişim hattı ve BTSO Yanınızda Paneli’nin yanı sıra sektörlerin görüşlerinin ele alındığı komite ve konsey toplantıları ile de firmaların beklentileri raporlandı.

Özellikle pandemi döneminde virüsün yayılmasını engellemek amacıyla medikal ürünlerin temini noktasında özverili çalışmalar gösteren sektör temsilcileri kamu ve üniversite hastanelerinin uzun dönemdir bekleyen birikmiş alacaklarının hızlı bir şekilde ödenmesi talebinde bulundu. Medikal ürünler imal ve ticareti sektörü temsilcilerinin yer aldığı 60. Meslek Komitesi toplantısında konuşan Komite Başkanı Mustafa Kemal Terzi, salgın öncesinde de komite olarak sektörün taleplerini BTSO aracılığıyla yetkili mercilere ilettiklerini dile getirdi.

“Alacaklarımızı tahsil edemiyoruz”

Sektör temsilcilerinin mağduriyetlerinin giderilmesi adına komite olarak ziyaretler ve istişare toplantıları gerçekleştirdiklerini de dile getiren Terzi, “Firmalarımızın nakit sıkıntıları önemli bir boyuta geldi. Başta kamu ve üniversite hastanelerinde birikmiş alacaklarımızı tahsil edemiyoruz. Bunun yanı sıra ihale yükümlülüklerimizi yerine getirmemize rağmen hak edişlerimizin bir kısmından iskonto adıyla feragat edilmesi talep ediliyor. Ayrıca kurumlara teslim ettiğimiz teminat mektuplarını da iş bitiminde geri alamıyoruz. Bunun gibi sektörümüzün tüm sorunlarını Odamız aracılığıyla ilgili bakanlıklarımız, TOBB ve yetkili mercilere ilettik” diye konuştu.

"Sektör salgın döneminde önemli sınav verdi"

Medikal sektörü temsilcilerinin salgın döneminde ciddi bir sınav verdiğini kaydeden Terzi, ödemelerin tahsilinde yaşanan sıkıntının firmaları olumsuz etkilediğini söyledi. Sektör temsilcilerinin yaşadığı sıkıntıların bir an önce çözüme kavuşmasını beklediklerini belirten Terzi, tahsilatta yaşanan sıkıntıların devam etmesinin sektörü daha büyük sorunlarla karşı karşıya bırakabileceğinin altını çizdi.

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