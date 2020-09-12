Bursaspor: "Milletimizin başı sağ olsun"

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Bursaspor Kulübü, Van’daki hain saldırıyla ilgili mesaj yayımladı.

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde:

“Van'ın Çatak ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun."

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