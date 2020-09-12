Hazırlık Maçı: TOFAŞ: 78 - Anadolu Efes: 84

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hazırlık Maçı: TOFAŞ: 78 - Anadolu Efes: 84

İHA

Hazırlık Maçı: TOFAŞ: 78 - Anadolu Efes: 84

TOFAŞ Basketbol Takımı, yeni sezon çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği Antalya kampının son gününde Anadolu Efes’e 8478 kaybetti.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 20202021 sezonu hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği Antalya kampını Anadolu Efes maçıyla tamamladı. Gloria Sports Arena’da oynanan sezonun 3. hazırlık maçına Semaj Christon, Batın Tuna, Sean Kilpatrick, DJ White, Jeremy Simmons beşiyle başlayan maviyeşilliler, ilk basketini Batın Tuna’nın üçlüğüyle buldu. 90’lık seri sonrası 5. dakikada 104 öne geçen Anadolu Efes’in bu serisine Jeremy Simmons ile son veren Bursa temsilcisi, Simmons, DJ White, Muhsin Yaşar ve Batın Tuna’nın elinden skor bulsa da Doğuş Balbay’ın son saniye üçlüğüne engel olamayınca ilk çeyreği 2314 geride kapattı.
Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci periyodun başında Semaj Christon’ın sayılarına karşılık Anadolu Efes 12.30’da skoru 3418 yaptı. Ertan Gazi’nin üçlüğüne karşılın Sean Kilpatrick’ten gelirken, Muhsin Yaşar, Nuni Omot, DJ White’ın sayıları sonrası Batın Tuna ve Bora Satır’ın üçlükleriyle farkı eriten TOFAŞ, DJ White’ın serbest atışları sonrası soyunma odasına 4940 geride girdi.
Üçüncü periyoda Jeremy Simmons ve Semaj Christon’ın sayılarıyla başlayarak farkı 4’e indiren (4944) TOFAŞ Basketbol Takımı, rakibin sayılarına engel olamayınca 25. dakikada fark yine çift hanelere çıktı: 5846. DJ White’ın sayıları sonrası Semaj Christon ve Sean Kilpatrick ile skor üreten Mavi Yeşilliler, Batın Tuna’nın orta mesafeli basketi sonrası Sean Kilpatrick’in faul çizgisinden kaydettiği sayılarla 6 sayılık farkı yakaladı ve son çeyreğe 6559 geride girdi.
Jeremy Simmons’ın basketleri dördüncü çeyreğin başında durumu 6763 yaparken, DJ White’in üçlüğü bitime 4.54 kala skoru 7868 yaptı. Kalan bölümde Berke Büyüktuncel, Batın Tuna ve Nuni Omot’ın sayılarıyla arayı kapatmaya çalışan TOFAŞ, DJ White’in basketi sonrası parkeden 8478 mağlup ayrıldı.
Anadolu Efes karşısında TOFAŞ’ta DJ White 17 sayı6 ribaund1 asist ile oynarken; Batın Tuna 12 sayı8 ribaund7 asist2 top çalma istatistikleriyle maçın en iyi verimlilik puanına sahip (25 puan) isim oldu.
Bu maçla birlikte 6 günlük Antalya kampını noktalayan TOFAŞ Basketbol Takımı, bir günlük izin sonrası 14 Eylül Pazartesi günü çalışmalarına tesislerinde devam edecek. Maviyeşilliler, 1619 Eylül 2020 tarihleri arasında ise Gaziantep Basketbol, Beşiktaş, Frutti Extra Bursaspor ve Bahçeşehir takımlarının katılacağı 20. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası’na ev sahipliği yapacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da baba, tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle vurdu (2) / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bursa'da baba, tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle ...
Bursaspor’un rakibi Adana Demirspor
YEREL HABERLER Bursaspor’un rakibi Adana Demirspor
Bursaspor: "Milletimizin başı sağ olsun"
YEREL HABERLER Bursaspor: "Milletimizin başı sağ olsun"
Medikalciler kamudan birikmiş alacaklarını istiyor BTSO 60. Meslek Komitesi Başkanı Terzi: "Kamu ve Üniversite Hastanelerindeki birikmiş alacakların hızlı bir şekilde ödenmesini istiyoruz”
YEREL HABERLER Medikalciler kamudan birikmiş alacaklarını ...
Bursa’da, minibüsçüler dertli
YEREL HABERLER Bursa’da, minibüsçüler dertli
4 katlı binanın çatısında yangın çıktı
YEREL HABERLER 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı
Ulutek Bilişim Kümelenmesi stratejik yol haritasını belirledi
YEREL HABERLER Ulutek Bilişim Kümelenmesi stratejik yol haritasını ...
Harmancık ekonomisine can suyu
YEREL HABERLER Harmancık ekonomisine can suyu
Harmancık’a 3 yeni eğitim yuvası
YEREL HABERLER Harmancık’a 3 yeni eğitim yuvası
Bursa'da baba, tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle vurdu (2) Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bursa'da baba, tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle ...
Açık unutulan otomobillerde buldukları yedek anahtarla otomobil çaldılar
YEREL HABERLER Açık unutulan otomobillerde buldukları yedek ...
BEBKA'dan Bilecik Belediye Başkanı Şahin'in iddialarına açıklama "İddiaların tamamı ön yargılı”
YEREL HABERLER BEBKA'dan Bilecik Belediye Başkanı Şahin'in ...
Bursa'da tarihi dönüşüm için 6 katlı bina böyle yıkıldı Tarihi Hanlar Bölgesi'ndeki dönüşüm kapsamında 40 binanın yıkımına başlandı, 2 haftadır kolonları zayıflatılan Eski Kızılay binası bir anda yerlebir edildi Yıkım anı saniye saniye görüntülendi
YEREL HABERLER Bursa'da tarihi dönüşüm için 6 katlı bina böyle ...
Bursa'da baba, tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle vurdu (2)
YEREL HABERLER Bursa'da baba, tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle ...
Gemlik'in yapı envanteri çıkarılıyor Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, inşaat sektörünün temsilcileriyle üst düzey toplantı yaptı
YEREL HABERLER Gemlik'in yapı envanteri çıkarılıyor Gemlik Belediye ...
Öz oğlunu öldürdü, pompalı tüfek tutukluk yapınca babasını vuramadı Bursa'da salça kazanı yüzünden çıkan tartışmada oğul babasına balta ile saldırdı, baba ise tüfekle onu vurarak öldürdü, kavgaya karışan dede ise tüfeğin tutukluk yapmasıyla kurtuldu Kanlı olaydan evin gelinini sorumlu tutan kardeşler yengelerine saldırmaya kalkıştı
YEREL HABERLER Öz oğlunu öldürdü, pompalı tüfek tutukluk yapınca ...
Oto faresi yakalandı Kapıları açık unutulan otomobillerdeki yedek anahtarlarla diğer araçları böyle çaldılar
YEREL HABERLER Oto faresi yakalandı Kapıları açık unutulan ...
Bursa-Ankara Karayolu'nda kaza, 2 yaralı
YEREL HABERLER Bursa-Ankara Karayolu'nda kaza, 2 yaralı
Sular çekildi, 2 bin yıllık bazilika yeniden görüldü
YEREL HABERLER Sular çekildi, 2 bin yıllık bazilika yeniden görüldü
Kızılay'dan pandemi sürecinde de ilk yardım seferberliği Bursa Kızılay Şubesi ilk yardım eğitimi çalışmalarını pandemi sürecinde de aralıksız sürdürüyor
YEREL HABERLER Kızılay'dan pandemi sürecinde de ilk yardım ...
Bursa'da genç kalemler işbaşı yaptı
YEREL HABERLER Bursa'da genç kalemler işbaşı yaptı
Bursa'da baba, tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle vurdu
YEREL HABERLER Bursa'da baba, tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle ...
Bursa dünyaya tohum ihraç edecek
YEREL HABERLER Bursa dünyaya tohum ihraç edecek
Gölecik ve Yeşildere barajları ile Karacabey’in rüyası gerçeğe dönüşecek
YEREL HABERLER Gölecik ve Yeşildere barajları ile Karacabey’in ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X