Motosikletin otomobile çarpması kamerada: 2 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, seyir halindeki motosikletli, aniden önüne çıkan otomobile çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, motosikletteki iki genç yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Sinanbey Mahallesi, Yenişehir Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halinde Alihan A. (18) yönetimindeki 16 AIN 932 plakalı motosiklet, cadde üzerinde park halindeyken aniden manevra yapan sürücü Bakan K. (31) idaresindeki 16 ACL 205 plakalı otomobile çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu konumunda bulunan arkadaşı Enes A. (18) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza anı bir iş yeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-09-12 16:36:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.