Hırsızlar kameraya yakalandı Dairelere girmek isteyen hırsızlar çelik kapıyı açamayınca kaçtı

Bursa'da hırsızlık için apartmana giren şahıslar çelik kapıyı açamayınca kaçtı. Hırsızların apartmana girmesi ve daireleri kontrol etmesi saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, Gemlik ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir apartman kapısının açık olduğunu fark eden 2 kişi, katları tek tek çıkmaya başladı. Yüzlerinde korona virüsten korunmak için maske bulunan zanlılar, ilk olarak katları kontrol etti. Daha sonra kameranın bulunduğu kattaki dairenin ziline basan zanlılar kimsenin olup olmadığına emin olmak istedi. Kısa bir süre sonra kameranın bulunduğu daire kapısını zorlayan 2 kişi, uzun uğraşlarına rağmen açmayı başaramadı.

Kamerayı sonradan fark eden zanlılar, güvenlik kamerasına da ayakkabı çekeceği ile vurarak etkisiz hale getirmeye çalıştı. Zorladıkları kapı açılmayınca geldikleri gibi giden hırsızların eşkalleri tespit edildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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