Nilüfer Belediyespor - Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) -
SALON: Ali İhsan Gözü, Sadettin Deneri
NİLÜFER BELEDİYESPOR: Aslı Tecimer, Willow Marie Johnson, Merve Tanıl, Deniz Emrelli, Yasemin Yıldırım, Emily Susan Maglio (Nazlıcan Yılmaz [L])
BEYLİKDÜZÜ VOLEYBOL İHTİSAS: Zekiye Ünal, Deniz Uyanık, Fatma İklimya Demir, Gözde Nur Turan, Dilara Elmacıoğlu, Ceren Erdinç (Buse Kaygısız [L], Nazlı Polat, Bade Keskin)
SÜRE: 67 dakika (24, 23, 20)
SETLER: 25-17, 25-16, 25-16
Misli.com Sultanlar Ligi´nin ilk hafta mücadelesinde Nilüfer Belediyespor, Bursa TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu´nda ağırladığı Beylikdüzü Voleybol İhtisas´ı set vermeden yenerek sezona galibiyetle başladı.
Mücadeleye oyun hakimiyetini eline alarak başlayan Nilüfer Belediyespor, Willow Marie Johnson ile etkili oldu. Teknik molanın ardından oyuna ortak olmak isteyen rakibinin direncini kıran Bursa temsilcisi, 24 dakika süren ilk seti 25-17´lik skorla kazandı.
İkinci sette de benzer bir görüntü çizen Bursa temsilcisi, Aslı Tecimer´in katkısıyla ritmini buldu. Beylikdüzü Voleybol İhtisas´ın genç oyuncularının da servis hatalarıyla rahat bir oyun ortaya koyan Nilüfer Belediyespor, 23 dakika süren bu seti de 25-16´lık skorla önde tamamladı.
Mücadelenin üçüncü setinin ilk sayılarından itibaren rakibini umutlandırmayan Bursa temsilcisi, sadece 20 dakika süren bu seti de 25-16 önde tamamlayarak karşılaşmayı 3-0 kazandı.
Böylelikle Nilüfer Belediyespor, lige galibiyetle başladı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Nilüfer Gürkan DURAL
2020-09-12 19:35:02
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