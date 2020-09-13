Her şey ‘Oyuncaksız çocuk kalmasın’ diye Bursalı iş adamı çocukların gönlünü fethetti

Bursa’da bir iş adamı, çocukluk hayali olan proje ile çocukların gönüllerini fethetti. Mahalle mahalle, köy köy gezen iş adamı Muhsin Şaşmaz, bir kasa dolusu oyuncağı çocuklara hediye etti.

Bursa'da iş adamı Muhsin Şaşmaz, çocukken hiç oyuncağı olmadığı için büyüdüğünde zengin olursa tüm çocuklara oyuncak dağıtacağı hayalini gerçeğe çevirdi. Kendi gibi imkanı olmayan çocukları bulup sevindireceği projeyi başlatan Şaşmaz, ‘Oyuncaklar Muhsin abiden’ diye bir karavan oluşturdu. ‘Oyuncaksız Çocuk kalmasın’ sloganı ile karavana doldurduğu yüzlerce oyuncakla mahalle mahalle, köy köy dolaşmaya başladı. Hafta sonu kamyonetinin arkasına bağladığı karavan ile Bursa’nın Yıldırım ilçesindeki bir mahalleye gelen Muhsin Şaşmaz, çocuklara kendi elleriyle oyuncakları hediye etti. Ummadıkları anda kendilerine hediye edilen oyuncakla mutlu olan çocukların sevinci gözlerine yansıdı.

Hedefinde Bursa'nın tüm köy, mahalleleri ve hastanelerde yatan çocukların olduğunu ifade eden Şaşmaz, projenin daha başında olduğunu söyledi. Şaşmaz, “Köyde biz oyuncak diye karpuz kabuğuna ip bağlayıp gezerdik. Hep hayal ederdim. Birisi olsa da gelip bize oyuncak dağıtsa ne güzel olur diye. Tabii birisi gelip bize oyuncak dağıtmadı. Bende kendi kendime söz verdim. Eğer bir gün imkanım olursa çocuklara oyuncak dağıtacağım. Çünkü çocukların oyuncaksızlığını ben çok iyi biliyorum. Bugün de artık o gün ve Allah bize nasip etti, böyle bir proje yaptık. Yine projemiz için çevremizdeki dostlarımızdan da yardım alıyoruz" dedi.

İş adamı Şaşmaz, hiçbir çocuğun oyuncaksız kalmaması için çıktıkları yolculuklarına devam edeceklerini söyleyerek, "Umarım her ilde bir Muhsin abi çıkar" temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.