Bursa'da bulutların dikkat çeken görüntüsü

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Bursa'da yazıyı andıran bulutların ilginç görüntüsü vatandaşların ilgisini çekti.

Bursa'da dün akşam saatlerinde bulutların oluşturduğu şekil, vatandaşlar tarafından sosyal medyada birçok beğeni aldı. Yüzlerce hesap tarafından paylaşılan fotoğraflardaki bulutların şekli yazıya benzetildi.

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