Bursa'da yaralı şahin jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı

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Bursa'da yaralı şahin jandarma ekipleri tarafından kurtarılarak Doğa koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Mustafakemalpaşa ilçesi Tırnova Mahallesinde bulunan ormanlık bölgede yaralı şahin bulunduğu ihbarı üzerine Mustafakemalpasa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Sağ kanadından yaralanmış vaziyette bulunan şahin muhafaza altına alınarak gerekli tedavisi yaptırılıp doğaya kazandırılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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