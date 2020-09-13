Bursaspor - Adana Demirspor: 1-3

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor - Adana Demirspor: 1-3

DHA

Bursaspor - Adana Demirspor: 1-3


Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)STAT: Bursa Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Koray Gençerler (xxx), Gökhan Memişoğlu (xxx), Hüsnü Emre Çelimli (xxx)
BURSASPOR: Ataberk Dadakdeniz (xx), İsmail Çokçalış (xx), Cüneyt Köz (x), Sedat Dursun (x), Emirhan Aydoğan (x) (Dk. 83 Onur Atasayar), Ramazan Keskin (x) (Dk. 59 Recep Aydın x), Burak Altıparmak (xx), Burak Kapacak (x) (Dk. 83 Serdar Özkan ?), Özer Hurmacı (x), Ozan İsmail Koç (x) (Dk. 74 İsmail Can Çavuşluk x), Ali Akman (xx)
ADANA DEMİRSPOR: Emilijus Zubas (xx), Tarık Çamdal (xx), Tayyib Talha Sanuç (xx), Joher Rassoul (xx), Anıl Karaer (xx) (Dk. 46 Sinan Kurt x), Hamidou Traore (xx) (Dk. 86 Süleyman Koç ?), Hasan Kılıç (xx), Mehmet Uslu (xx) (Dk. 72 Okan Alkan x), Pa Dibba (xxx), Sedat Şahintürk (xx) (Dk. 65 Jakub Kosecki xx), Mehmet Akyüz (xxx) (Dk. 86 Kerim Avcı ?)
SARI KART: Ramazan Keskin (Bursaspor)
GOLLER: Dk. 8 Ali Akman (Bursaspor), Dk. 48, Dk. 69 Mehmet Akyüz, Dk. 79 Hasan Kılıç (Adana Demirspor)TFF 1´inci Lig´de 2020/21 sezonunun ilk haftasında Adana Demirspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı´nda konuk olduğu Bursaspor´u ilk yarıyı geride kapamasına rağmen 3 golle yendi.Mücadelenin henüz 8´inci dakikasında genç ismi Ali Akman´ın golüyle öne geçen Bursaspor, soyunma odasına da önde girdi. Ancak, ikinci yarı ile birlikte bambaşka bir oyun ortaya koyan Adana Demirspor, 48´inci dakika Mehmet Akyüz´ün golüyle eşitliği sağladı. Deneyimli oyuncu, 69´uncu dakikada bir kez daha sahneye çıkarak takımını öne geçirdi. 79´uncu dakikada ise Hasan Kılıç maçın skorunu belirleyen golü kaydederken, Adana Demirspor zorlu Bursaspor deplasmanından 3-1´lik galibiyetle ayrıldı.MAÇTAN DAKİKALAR8´inci dakikada Bursaspor öne geçti. Sağ kanattan kullanılan korner vuruşu sonrası ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Ali Akman, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.13´üncü dakikada Adana Demirspor gole yaklaştı. Pa Dibba, sağ kanattan topla birlikte yan çizgiye yakın bir noktadan ceza sahasına girerek pasını çıkardı. Araya giren savunmacı Cüneyt Köz´ün ters vuruşunda kaleci Ataberk Dadakdeniz son andaki refleksiyle topa iki hamlede sahip oldu.23´üncü dakikada sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşu Emirhan Aydoğan kullanırken, vuruşunda kaleci Emilijus Zubas yakın direğe doğru yönelen topu çelerek kornere gönderdi.30´uncu dakikada Bursaspor bir kez daha gole yaklaştı. Ceza sahası içerisinde Ali Akman´ın pasıyla topla buluşan Özer Hurmacı, kaleyi çaprazdan gören bir noktada yerden vuruşunu yaptı, kaleci Emilijus Zubas yakın direğe gelen topu parmaklarıyla çeldi.42´nci dakikada Bursaspor tehlike yarattı. Kullanılan köşe vuruşu sonrası Sedat Dursun, topa iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı, ancak meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden dışarı yöneldi.48´inci dakikada Adana Demirspor eşitliği sağladı. Pa Dibba´nın pasıyla topla buluşan Mehmet Akyüz, ceza sahası çizgisinin önünde rakibini ekarte ederek önünü açtı. Kaleyi cepheden gören bir noktadan vuruşunu yapan Akyüz, kaleci Ataberk Dadakdeniz´in solundan topu filelerle buluşturdu: 1-1.63´üncü dakikada Bursaspor tehlikeli gelirken, Ali Akman´dan aldığı pasla ceza sahası çizgisi üzerinde topu önünde bulan Recep Aydın, kontrolünün ardından sert vurdu, yan direkten oyun alanına dönen topa kaleci Emilijus Zubas sahip oldu.69´uncu dakikada Adana Demirspor, Mehmet Akyüz´ün golüyle öne geçti. Cüneyt Köz´ün pas hatası sonrası araya giren Jakub Kosecki, bekletmeden pasını Mehmet Akyüz´e çıkardı. Topla birlikte ceza sahasına giren Akyüz, uygun açıyı bularak yaptığı vuruşla bir kez daha rakip ağları havalandırdı: 1-2.72´nci dakikada kullanılan kornerde, ceza sahası içerisinde iyi yükselen Joher Rassoul kafa vuruşunu yaparken, savunmada Emirhan Aydoğan çizgide müdahale ederek topun ağlarla buluşmasını önledi.79´uncu dakikada Adana Demirspor farkı 2´ye çıkardı. Pa Dibba´nın pasıyla topla buluşan Hasan Kılıç, ceza sahası dışından vuruşunu yaparken, Sedat Dursun´a çarpan top kaleci Ataberk Dadakdeniz´i yanılttı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.Karşılaşma Adana Demirspor´un 3-1´lik üstünlüğü ile sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2020-09-13 18:26:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Domuz sandı arkadaşını vurdu
YEREL HABERLER Domuz sandı arkadaşını vurdu
Uludağ'da mahsur kalan 1 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Uludağ'da mahsur kalan 1 kişi kurtarıldı
Bursa'da yaralı şahin jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Bursa'da yaralı şahin jandarma ekipleri tarafından ...
Bursaspor - Adana Demirspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bursaspor - Adana Demirspor (EK FOTOĞRAFLAR)
Bursa'da sağanak yağmur hayatı felç etti Yollar, caddeler ve sokaklar göle döndü
YEREL HABERLER Bursa'da sağanak yağmur hayatı felç etti Yollar, ...
Traktörün altında kalan genç feci şekilde can verdi
YEREL HABERLER Traktörün altında kalan genç feci şekilde can verdi
TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı sonucu)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 - Adana Demirspor: 0 (İlk ...
Bursaspor - Adana Demirspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bursaspor - Adana Demirspor (FOTOĞRAFLAR)
Bursa'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
Bursa ve Mersin'de ortak DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa ve Mersin'de ortak DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
Bursa'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bursa'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi / Ek ...
Çevikel: "Genç girişimciler geleceğimiz için umut verdi"
YEREL HABERLER Çevikel: "Genç girişimciler geleceğimiz için umut ...
Bursa'da sel hayatı felç etti
YEREL HABERLER Bursa'da sel hayatı felç etti
Bursa'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Bursa'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi
18 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Bursaspor formalarına yoğun ilgi! En çok ilgi kamuflaja
YEREL HABERLER Bursaspor formalarına yoğun ilgi! En çok ilgi ...
Kaçak ağaç keserken fotokapana yakalandı
YEREL HABERLER Kaçak ağaç keserken fotokapana yakalandı
Kaldırıma ve otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Kaldırıma ve otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ...
Bursa'da bulutların dikkat çeken görüntüsü
YEREL HABERLER Bursa'da bulutların dikkat çeken görüntüsü
Büyükorhan, meydanına kavuşuyor
YEREL HABERLER Büyükorhan, meydanına kavuşuyor
Bursaspor taraftarı: "Bu şehrin tek umudu sensin"
YEREL HABERLER Bursaspor taraftarı: "Bu şehrin tek umudu sensin"
Marmara’da sağanak yağış etkili oldu
YEREL HABERLER Marmara’da sağanak yağış etkili oldu
Bursa'da bulutların şekli dikkat çekti
YEREL HABERLER Bursa'da bulutların şekli dikkat çekti
Merkezden kırsala hizmet yağmuru Dağ köylerine Osmangazi desteği
YEREL HABERLER Merkezden kırsala hizmet yağmuru Dağ köylerine ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X