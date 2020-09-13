TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 - Adana Demirspor: 3

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz size büyük geliriz! Bizi yiyemezsiniz!"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 1. Lig ilk haftasında Bursaspor sahasında Adana Demirspor'a 31 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar

8. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde topa iyi yükselen Ali Akman, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 10

23. dakikada kullanılan serbest vuruşta topu kaleye gönderen Emirhan Aydoğan'ın şutunu kaleci Emilijus Zubas son anda kornere çeldi.

30. dakikada ceza sahasında topla buluşan Özer Hurmacı'nın yerden şutunu kaleci son anda direğin dibinden kornere çeldi.

48. dakikada Pa Dibba'nın ara pasıyla ceza sahasına giren Mehmet Akyüz'ün vuruşu kalecinin solundan ağlarla buluştu. 11

62. dakikada Recep Aydın'ın ceza sahası dışından vuruşunda top, kaleciyi geçtikten sonra direkten geri geldi. Kaleci ikinci hamlede topa sahip oldu.

68. dakikada Jakub Kosecki'nin ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Mehmet Akyüz, topu ağlarla buluşturdu. 12

79. dakikada ceza sahasına girmeden vuran Hasan Kılıç'ın şutunda top, defansa çarparak ağlarla buluştu. 13



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Koray Gençerler xxx, Gökhan Memişoğlu xx, Hüsnü Emre Çelimli xx

Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz x, İsmail Çokçalış xx, Cüneyt Köz x, Sedat Dursun xx, Emirhan Aydoğan xx, Ramazan Keskin xx (Recep Aydın dk. 58 xx), Burak Altıparmak xx, Burak Kapacak xx (Serdar Özkan dk. 83 ?), Özer Hurmacı xx, Ozan İsmail Koç xx (İsmail Can Çavuşluk dk. 74 xx), Ali Akman xx

Yedekler: Deniz Aydın, Canberk Yurdakul, Onur Atasayar, Furkan Emre Ünver, Aykut Akgün, Batuhan Kör, Çağatay Yılmaz

Teknik Direktör: Mustafa Er

Adana Demirzpor: Emilijus Zubas xx, Tarık Çamdal xx, Tayyib Talha Sanuç xx, Joher Rassoul xx, Anıl Karaer xx (Sinan Kurt dk. 45 xx), Hamidou Traore xx, Hasan Kılıç xxx, Mehmet Uslu xx (Okan Alkan dk. 72 xx), Pa Dibba xx, Sedat Şahintürk xx (Jakub Kosecki dk. 65 xx), Mehmet Akyüz xxx (Kerim Avcı dk. 85 ?)

Yedekler: Vedat Karakuş, Süleyman Koç, Davide Lanzafame

Teknik Direktör: Ümit Özat

Goller: Ali Akman (dk. 8) (Bursaspor), Mehmet Akyüz (dk. 48 ve 68), Hasan Kılıç (dk. 79) (Adana Demirspor)

Sarı Kart: Ramazan Keskin (Bursaspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.