İnegöl Belediyespor - Ziraat Bankkart: 0-3

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)SALON: İnegöl
HAKEMLER: İsmail Yıldırım, Serap Kuka
İNEGÖL BELEDİYESPOR: Nikola, Bahov, Bertuğ Öndeş, Caner Çicekoğlu, Ahmetcan Büyükgöz, Mehmet Almaz (Caner Dengin, Ahmet Emre Çetinkaya, Berkün Üstündağ, Umut Özdemir, Ali Berkay Dağlar, Ahmet Arslan)
ZİRAAT BANKKART: Garderen, Emin Gök, Wouter, Halil İbrahim Yücel, Muhammed Ertuğrul, Mustafa Cervatoğlu (Zeka Çağatay Kır, İzzet Alp Akkuş, Atanasov, Yusuf Eren)
SETLER: 15-25, 29-31, 21-25
SÜRE:105 dakika (28, 47, 30)AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Ziraat Bankkart, Bursa deplasmanında İnegöl Belediyespor'u 3-0 yendi.
DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-09-13 19:08:08
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