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Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan: “Galibiyet hediye etmek istiyorduk, olmadı”

İHA

Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan: “Galibiyet hediye etmek istiyorduk, olmadı”

Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, “Hazırlık maçı yapmadığımız için oyuncular fiziksel açıdan düştü ve mağlup olduk. Herkese bir galibiyet hediye etmek istiyorduk, olmadı” dedi.
Bursaspor Adana Demirspor maçının ardından değerlendirmelerde bulunan Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, ilk yarıyı düşündükleri gibi oynadıklarını belirterek, “İlk yarı rakibiz üçlü savunma oynayacağını tahmin ediyorduk. Uzun toplarla pozisyon aramaya gittiler. Bizde kornerden gol bulduk ve 10 öne geçtik. Sonrasında oyuna ortaktık. İkinci yarı gelince erken gol yedik. Golden sonra oyun ortadaydı. Rakip sistem değişikliğine gitti. Direkten dönen topumuz var. O pozisyondan sonra 2. golü yedik. Hazırlık maçı yapmadığımız için fiziksel açıdan oyuncularda düşüş oldu ve 3. golü yedik. Mağlup olduk. Kendi evimizde galip gelmek istiyorduk” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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