Efeler Ligi: İnegöl Belediyespor: 0 - Ziraat Bankkart: 3

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ilk haftasında İnegöl Belediyespor, İnegöl Spor Salonu’nda ağırladığı Ziraat Bankkart’a 30 mağlup oldu.
Salon: İnegöl
Hakemler: İsmail Yıldırım, Serap Kuka
İnegöl Belediyespor: Nikola, Bahov, Bertuğ Öndeş, Caner Çicekoğlu, Ahmetcan Büyükgöz, Mehmet Almaz (Caner Dengin, Ahmet Emre Çetinkaya, Berkün Üstündağ, Umut Özdemir, Ali Berkay Dağlar, Ahmet Arslan)
Ziraat Bankkart: Garderen, Emin Gök, Wouter, Halil İbrahim Yücel, Muhammed Ertuğrul, Mustafa Cervatoğlu (Zeka Çağatay Kır, İzzet Alp Akkuş, Atanasov, Yusuf Eren)
Setler: 1525,2931,2125
Süre: 105 dakika (28, 47, 30)
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