Mehmet \u0130NAN\/BURSA, (DHA)BURSA da, domuz av\u0131na \u00e7\u0131kan\u00a0N.K. (50), kendisini izleyen arkada\u015f\u0131\u00a0F.\u00d6. y\u00fc (60)\u00a0yanl\u0131\u015fl\u0131kla av t\u00fcfe\u011fiyle vurdu. Hastaneye kald\u0131r\u0131lan F.\u00d6. ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirirken,\u00a0N.K. ise g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.Olay, sabah saatlerinde merkez Nil\u00fcfer il\u00e7esi \u0130negazi Mahallesi nde meydana geldi. Domuz avlamak isteyen N.K. ve arkada\u015f\u0131 F.\u00d6. ormanl\u0131k alana geldi. \u0130ddiaya g\u00f6re bir s\u00fcre birlikte y\u00fcr\u00fcyen iki arkada\u015ftan F.\u00d6., av\u0131 izlemek i\u00e7in 125 metre ileride bulunan patikaya gitti. N.K. ise fark etti\u011fi domuzu takip etti. Bu s\u0131rada, \u00e7al\u0131l\u0131klar\u0131n aras\u0131ndaki domuza\u00a0av t\u00fcfe\u011fiyle ate\u015f a\u00e7an N.K., yanl\u0131\u015fl\u0131kla patikada bulunan arkada\u015f\u0131\u00a0F.\u00d6. y\u00fc y\u00fcz\u00fcnden vurdu. F.\u00d6. y\u00fcz\u00fcne isabet eden sa\u00e7malarla a\u011f\u0131r yaraland\u0131.\u00a0Patikaya do\u011fru h\u0131zla ilerleyen N.K., arkada\u015f\u0131 F.\u00d6. y\u00fc kanlar i\u00e7inde buldu.\u0130hbar \u00fczerine olay yerine jandarma ve sa\u011fl\u0131k ekipleri sevk edildi. F.\u00d6.\u00a0ekiplerin yapt\u0131\u011f\u0131 ilk m\u00fcdahalenin ard\u0131ndan Uluda\u011f \u00dcniversitesi T\u0131p Fak\u00fcltesi Hastanesi ne kald\u0131r\u0131ld\u0131. Tedaviye al\u0131nan F.\u00d6. doktorlar\u0131n t\u00fcm \u00e7abas\u0131na ra\u011fmen kurtar\u0131lamad\u0131. Olay\u0131n ard\u0131ndan N.K. ise\u00a0Nil\u00fcfer Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131 ekiplerince\u00a0g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.Olayla ilgili ba\u015flat\u0131lan soru\u015fturma s\u00fcr\u00fcyor.DHA-G\u00fcvenlik T\u00fcrkiye-Bursa \/ Nil\u00fcfer Mehmet \u0130NAN2020-09-13 19:30:57