Bursasporlu futbolcu Ali Akman: “Umutlarınızı diri tutun”

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Bursaspor’un genç oyuncusu Ali Akman, Adana Demirspor maçı sonrası açıklama yaptı.

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, sezonun ilk maçında Adana Demirspor’a evinde 31 mağlup oldu. Yeşilbeyazlı takımın tek golünü atan genç futbolcu Ali Akman, karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

18 yaşındaki futbolcu, “Takım arkadaşlarımın yüreğine sağlık. Güzel başlamak isterdik ama olmadı... Umutlarınızı diri tutun” dedi.

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