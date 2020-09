(Özel) 78 yaşındaki bastoncu dede, gençlere parmak ısırtıyor Hastalığını yenmek için evinin bahçesinde 30 yıldır baston üretiyor

Bursa’da 78 yaşındaki yaşlı adam 30 yıl önce geçirdiği sinir hastalığını yenmek için başladığı baston üretimine hala devam ediyor. Görüntüsüyle gençlere parmak ısırtan, yaptığı bastonları hediye eden Şükrü Kaya, “Türkiye’nin her yerinde bastonum vardır” dedi.

Bursa’nın İznik ilçesi İnikli Mahallesi’nde yaşayan 78 yaşındaki Şükrü Kaya, evinin bahçesindeki odunlukta 30 yıldır baston üretiyor. Doğduğundan beri aynı yerde yaşayan Kaya, 30 yıl önce geçirdiği sinir hastalığından sonra doktor tavsiyesi ile baston yapımına başladı.

Kaya, bu hobisini hala devam ettiriyor. Bastonlardan bir gelir elde etmeyen ve hediye verdiğini ifade eden Kaya, “Türkiye’nin her yerinde bastonum vardır” diye konuştu.

Doğduğundan beri bu köyde yaşadığını anlatan Kaya, “Ben çok eskiden sinir rahatsızlığı geçirdim. Bana doktor "kendini oyalayacak işler yapmalısın" dedi. Ondan sonra takımları aldım. Uğraşmaya başladım. Çok şükür iyileştim. Yaklaşık 30 senedir de baston yapıyorum. Yaptığım bastonları satmıyor, hediye veriyorum. Türkiye’nin her yerinde bastonum vardır. Baston koleksiyoncuları gelip baston alıyorlar” dedi.

“En güzel baston kızılcık ağacından olur”

Bastonun en güzelinin kızılcık ağacından olduğunu dile getiren Kaya, “Bizim Koyundere mevkii dediğimiz bayırda kızılcık ağaçları çoktur. Oradan gideriz keseriz. Evde düzleyip, demetler 67 ay bekletiriz. Daha sonra ilaçlı suyun içine alırız. Bir süre ilaçlı suda bekledikten sonra kurumaya bırakırız. Kuruduktan sonra da işlemlerini yapar, baston haline getiririz. Baston yapmanın zorluğu var da sonuçta gönül eğlendirmek için yapıyorum. Günde 23 baston yaparsın. Ama ben bu işi artık hobi haline getirdim. Kendi keyfime göre üretim yapıyorum” ifadelerini kullandı.

