24 ayar altın kaplamalı baklava yaptı, dilimini 550 liradan satıyor

Altın fiyatları ne kadar?

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İlkay ALTAY/ İZNİK,(Bursa),(DHA) -BURSA´nın İznik ilçesinde 24 ayar altın kaplamalı baklava yapıldı. Altın kaplamalı baklavanın dilimi 550 liradan satılıyor.

Baklavacı Argün Gürol, 24 ayar saf altın ile kaplı baklava yaptı. Altın kaplamalı baklavanın dilimini 550 lira olarak belirleyen Gürol, amaçlarının, baklavaya olan değeri göstermek olduğunu dile getirdi. Argün Gürol, "İki gün önce ürettik. İnsanların ilgisini çekiyor. Baklavayı merak edip, görmek isteyenler var. Altını sarraflarda özel olarak çektiriyoruz. Tadı aynı" dedi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / İznik İlkay ALTAY

2020-09-14 10:28:33



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